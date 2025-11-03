Slušaj vest

Poljska policija sprovodi istragu o incidentu na jugu zemlje, nakon što je devetogodišnji dečak usmerio laserski zrak ka trenažnom avionu tokom noćnog leta u blizini aerodroma Novi Targ.

Do incidenta je došlo 31. oktobra tokom noćnog trenažnog leta, kada je pilot malog aviona prijavio da je jak zeleni laserski zrak bio usmeren ka kokpitu iz obližnjeg stambenog naselja. Pilot je odmah obavestio policiju, navodeći da je svetlost mogla izazvati privremeno zaslepljivanje ili dovesti do gubitka kontrole nad letelicom, piše “TVP vorld”.

Policijska patrola brzo je otkrila izvor laserskog zraka i identifikovala dete kao odgovornu osobu. Uređaj je konfiskovan, a slučaj prosleđen Porodičnom i omladinskom sudu u Novi Targu. Iako nije bilo povređenih u incidentu, policija je ukazala na potencijalnu opasnost.

- Ovakva vrsta “zabave” može se okončati vazdušnom katastrofom ili uzrokovati trajno oštećenje očiju kod pilota - rekli su policijski službenici.

Vlasti su urgirale na roditelje da opomenu decu da laseri nisu igračke.

- Ako se koriste neodgovorno, mogu da dovedu do tragedije - dodala je policija.

Kako navodi “TVP vorld”, prema Članu 87a Zakona o vazduhoplovstvu Poljske, usmeravanje lasera prema avionu je krivično delo koje se kažnjava novčano, ograničenjem slobode ili zatvorom do jedne godine. Stvaranje neposrednog rizika od avionske nesreće može da nosi kaznu zatvora do osam godina.