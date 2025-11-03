Slušaj vest

Najnovija žrtva, 79-godišnja Kijo Goto, pronađena je mrtva u šumovitom planinskom području prefekture Akita u ponedeljak ujutro, piše britanski list San.

Policija veruje da je žena nastradala dok je brala pečurke, što je omiljena lokalna aktivnost. Goto je tog jutra pozvala porodicu i rekla da ide u planinu, ali se nije vratila.

Kada se do večeri nije pojavila, rodbina je alarmirala policiju. Njeno telo je pronađeno sledećeg jutra, a lice je bilo toliko unakaženo da su policajci odmah posumnjali na napad medveda.

Zastrašujuća statistika

Ova tragedija je najnoviji slučaj u nizu brutalnih napada koji su potresli zemlju. Samo ove godine, desetoro ljudi, ne računajući Kijo Goto je ubijeno, a više od 100 njih povređeno u napadima medveda širom Japana.

Žrtve su napadnute ispred škola, na autobuskim stanicama, pa čak i unutar supermarketa. Jednom muškarcu je odgrizena glava, dok su drugi ostali osakaćeni i raskomadani.

Poziv u pomoć vojsci

Zbog razmera krize, guverner prefekture Akita, Kenta Suzuki, zatražio je pomoćjapanske vojske.

- Snage na terenu su iscrpljene do krajnjih granica - napisao je u objavi na Instagramu.

Suzuki je najavio da će posetiti Ministarstvo odbrane kako bi lično zatražio podršku u kontroli i uklanjanju medveda.

Portparol Ministarstva potvrdio je da vojska može da pruži logističku pomoć, uključujući transport i odlaganje ubijenih životinja, ali ne smeju direktno da pucaju u medvede.

Regioni pod opsadom

Prefektura Akita, na severu ostrva Honšu, jedna je od najteže pogođenih oblasti. Tamo živi azijski crni medved, dok se smeđi medvedi nalaze na severnom ostrvu Hokaido.

Poslednjih dana zabeleženi su novi napadi: U planinskoj oblasti Akita jedan muškarac je ubijen, a troje povređeno.U prefekturi Tojama, žena (70) je napadnuta. U prefekturi Ivate, 60-godišnji Kacumi Sasazaki nestao je dok je čistio bazen - pronađeni su krv i medveđa dlaka. U istom regionu, muškarac (70) pronađen je bez glave, telo prekriveno ogrebotinama i ranama od kandži. U Naganu, prošlog meseca pronađen je još jedan 78-godišnji muškarac sa višestrukim ranama od kandži.

Vlada obećava odlučne mere

Japanska vlada je najavila strože mere kako bi zaustavila krvoproliće.

- Pojačaćemo obuku i broj državnih lovaca i pažljivije kontrolisati populaciju medveda - saopštili su zvaničnici.

Specijalizovani lovci već su raspoređeni u područjima gde se medvedi pojavljuju neobično često.

Zašto medvedi napadaju?

Stručnjaci za to krive krčenje šuma i pad stanovništva u ruralnim oblastima. Kako sela ostaju pusta, medvedi zalaze sve bliže gradovima u potrazi za hranom i skloništem.

Incident u Numati, severno od Tokija, pokazao je koliko su postali drski - medved visok 1,4 metra upao je u supermarket, povredio dvojicu starijih muškaraca i izazvao paniku među kupcima.

U Ivateu je jedan poljoprivrednik napadnut ispred kuće, dok su medvedica i mladunče lutali dvorištem.

Stranci među žrtvama

Ni stranci nisu pošteđeni. Bilij Holoran (32), ultramaratonac sa Novog Zelanda, zadobio je teške povrede ruke i noge kada su ga napala dva medveda teška po 60 kilograma. Jedan mu je slomio ruku ugrizom, a zatim mu zube zario u list noge.

Japan - svetska prestonica napada medveda

Sa 11 potvrđenih smrtnih slučajeva i desetinama teže povređenih, Japan je postao zemlja s najviše napada medveda na svetu.

Vlasti upozoravaju da kriza još nije završena i da će reagovati "agresivno" kako bi sprečili nove žrtve.

Lovci strahuju da su medvedi razvili ukus za ljudsko meso



Zvaničnici na ostrvu Hokaido istražuju grupu posebno agresivnih medveda koji, prema svedočenjima, napadaju ljude i stoku i za koje se sumnja da su prilagodili ukus za ljudsko meso.

Dugo su medvedi u Japanu živeli povučeno, daleko od ljudi, ali sada desetine njih lutaju slobodno, napadajući i uništavajući imovinu.

Kako je sve počelo?

Iako su medvedi uglavnom biljojedi, stručnjaci veruju da su počeli da jedu meso nakon što su naišli na ostatke jelena koje su lovci ostavljali u šumama. Jasuši Fudžimoto, vođa jednog lovačkog udruženja, upozorava:

- Planina se pretvorila u restoran za medvede, jer ljudi ostavljaju ostatke lovine u šumi.