Mlada mama (23) tragično je izgubila život nakon što je učestvovala u opasnom izazovu pijenja tokom rođendanske zabave u noćnom klubu.

Naime, kako prenose strani mediji, Marija Hose Ardila (23) pretrpela je trovanje alkoholom nakon što je prihvatila izazov da se trka sa vremenom i popije šest rundi različitih alkoholnih pića za novčanu nagradu od 300 funti. Mlada studentkinja agroindustrijskog inženjerstva prihvatila je izazov u noćnom klubu tokom zabave u Kaliju, u Kolumbiji.

Prema rečima njene porodice, Marija se nadala da će osvojiti novac i pomoći prijatelju sa finansijskim problemima. Snimci sa proslave rođendana prikazuju kako brzo pije nekoliko različitih alkoholnih pića kao deo takmičenja.

Jezivi detalji užasa

U početku se vidi kako kleči dok joj druga osoba sipa alkohol direktno u usta. Zatim je viđena kako stoji oko stola sa nekoliko ljudi i pije još alkohola pre nego što se naginje da uzme i nekoliko gutljaja kroz plastičnu slamku.

Čuje se kako kaže da poće: "Ima odvratan ukus.“

Pretrpela teško oštećenje mozga

Navodno se Marija srušila i zadavila sopstvenom povraćanjem pred kraj izazova.

Njeni prijatelji su rekli da su je hitno odvezli u bolnicu nakon što se činilo da je prestala da diše. Dodaje se da je Marija stigla u bolnicu bez vitalnih znakova, nakon čega su lekari pokušali nekoliko puta da je ožive i kasnije su potvrdili da je pretrpela teško oštećenje mozga usled nedostatka kiseonika. Proglašena je moždano mrtvom i isključena je sa aparata za održavanje života nakon pet dana hitne intervencije.

Otac Andres Ardila rekao je lokalnim medijima da sumnja da su pića bila pomešana.

Oglasio se njen otac

Optužio je noćni klub za nemar, tvrdeći da nije bilo ambulantnih kola na licu mesta i da osoblje nije odmah pomoglo njegovoj ćerki.

- Niko joj nije pružio pomoć. Njeni prijatelji su morali da je izvedu napolje da potraži pomoć, dok su vozači odbijali da stanu, misleći da je samo pijana - rekao je njen otac.

Noćni klub je izdao saopštenje u kojem izražava saučešće i navodi da će sarađivati sa vlastima.

Kancelarija državnog tužioca potvrdila je da je tužilac iz Jedinice za život Kalifornije preuzeo istragu i da istražitelji prikupljaju fizičke dokaze kako bi utvrdili da li se dogodilo neko krivično delo.

Naređeni su toksikološki testovi kako bi se utvrdilo kakva pića je konzumirala Marija.

Prijatelji se opraštaju potresnim rečima

Marija je bila majka desetomesečne bebe i udata je za muškarca koji navodno živi u SAD.

Manuel Pineda, predsednik Advokatske komore Valje del Kauka, pozvao je javnost da izbegava izazove sa viralnim pijenjem. Dodao je da će grupa započeti obuku iz prve pomoći i kampanje koje promovišu odgovornu konzumaciju alkohola.

- Hvala ti što si više od prijateljice, hvala ti što si mi sestra do kraja života. Za sav smeh koji nas je boleo u stomaku, za suze koje smo delili u tišini, što si razumela moje tišine bez potrebe da ih objašnjavam. Ti si osoba koja ostavlja trag bez buke, koja prati bez zahteva, koja ostaje čak i kada se sve promeni - napisala je, između ostalog, njena najbolja prijateljica na društvenim mrežama.

Istraga je i dalje u toku.