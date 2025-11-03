Slušaj vest

SADne planiraju da sprovode nuklearne eksplozije, izjavio je ministar energetike Kris Rajt, pokušavajući da umiri globalne tenzije nakon što je Donald Tramp pozvao vojsku da ponovo započne testiranje nuklearnog oružja, piše BBC.

- To nisu nuklearne eksplozije. To su ono što nazivamo nenuklearne, odnosno nekritične eksplozije - rekao je Rajt za Foks njuz u nedelju.

Reakcije na Trampove objave

Njegova izjava usledila je nekoliko dana nakon što je Tramp na društvenoj mreži Truth Social napisao da je naložio vojnim zvaničnicima da "počnu sa testiranjem nuklearnog oružja ravnopravno sa rivalskim silama".

Međutim, Rajt, čije ministarstvo nadgleda nuklearna testiranja, istakao je da stanovnici Nevade nemaju razloga za brigu.

- Amerikanci u blizini istorijskih poligona, poput Nacionalnog bezbednosnog centra u Nevadi, nemaju razloga za zabrinutost. Testiramo sve ostale delove nuklearnog oružja kako bismo bili sigurni da funkcionišu pravilno, ali bez nuklearne detonacije - rekao je.

Strah od povratka "pravim" nuklearnim testovima

Trampove izjave mnogi su protumačili kao najavu povratka nuklearnim eksplozijama, prvi put od 1992. godine. U intervjuu za emisiju "60 minuta" na CBS-u, snimljenom u petak i emitovanom u nedelju, Tramp je ponovio svoj stav.

- Da, kažem da ćemo testirati nuklearno oružje kao i druge zemlje - izjavio je, navodeći da "Rusija i Kina testiraju, ali o tome ne govore."

Iako je tvrdio da "ne želi da SAD budu jedina zemlja koja ne testira", ni Rusija ni Kina nisu izvele nuklearne probe od 1990, odnosno 1996. godine.

Demantiji iz Pekinga i Moskve

U ponedeljak je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo tvrdnje da sprovodi nuklearna testiranja.

- Kina je odgovorna nuklearna sila, dosledna strategiji samoodbrane i poštovanju zabrane nuklearnih proba - rekla je portparolka Mao Ning. Dodala je da Peking očekuje od SAD da "konkretnim delima doprinesu globalnom razoružanju i očuvanju strateške stabilnosti".

Slično tome, Kremljje u četvrtak negirao da je Rusija sprovodila testove.

- Što se tiče testiranja sistema Posejdon i Burevestnik, nadamo se da je ta informacija pravilno preneta predsedniku Trampu. To se ni na koji način ne može tumačiti kao nuklearni test - rekao je portparol Dmitrij Peskov.

Jedini koji i dalje testira - Severna Koreja

Od 1990-ih, samo je Severna Korejasprovela stvarna nuklearna testiranja i to do 2018. godine, kada je Pjongjang proglasio moratorijum.

Globalna nuklearna ravnoteža

Tačan broj bojevih glava svaka država drži u tajnosti, ali prema procenama Federacije američkih naučnika (FAS) - Rusija ima oko 5.459 nuklearnih bojevih glava, SAD oko 5.177, Kina oko 600, ali prema američkom CSIS-u, taj broj bi mogao preći 1.000 do 2030. godine.

Francuska ima 290, Velika Britanija 225, Indija 180, Pakistan 170, Izrael 90, a Severna Koreja oko 50.