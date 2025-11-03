Slušaj vest

Ukrajinske Specijalne operativne snage (SSO) saopštile su da su izvele precizne udare na ruske logističke ciljeve u Luganskoj oblasti, čime su poremetile dopremu goriva i zaliha ruskoj vojsci.

Prema zvaničnom saopštenju, meta napada bilo je mesto za istovar goriva u blizini grada Dovžanska, dok je skladište zaliha u selu Rozkišna potpuno uništeno, piše Kijev post.

- Napadi su poremetili rusku logistiku i izazvali nestašice goriva unutar vojne grupe "Centar" - navodi se u saopštenju.

- Najbolja bitka je ona na koju neprijatelj ne stigne - dodaje SSO u svojoj objavi.

Serija uspešnih specijalnih operacija

Ovaj udar dolazi nakon prethodne akcije krajem septembra, kada su ukrajinske specijalne jedinice u saradnji sa ruskim pokretom otpora "Crna Iskra" uništile ruski protivvazdušni sistem Buk-M3 (NATO oznaka: SA-27 Gollum) i radarsku stanicu Nebo-U u Rostovskoj oblasti u Rusiji.

- Kao rezultat operacije, protivavionski sistem Buk-M3 i radar ranog upozorenja Nebo-U pretvoreni su u staro gvožđe - saopštile su ukrajinske snage putem Telegrama 28. septembra.

Uništena oprema vredna stotine miliona dolara

SSO je navela da su oba sistema predstavljala ozbiljnu pretnju ukrajinskim borbenim avionima duž linije fronta i otežavala izvođenje dubokih udara unutar Rusije. Svaki od uništenih sistema, kako se dodaje, vredan je stotine miliona dolara.

Poruka neprijatelju

Serija uspešnih diverzija i udara duboko iza neprijateljskih linija naglašava novu fazu u delovanju ukrajinskih specijalnih snaga.