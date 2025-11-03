UKRAJINCI UDARILI NA LUGANSK! Uništena MOĆNA RUSKA VOJNA oprema vredna stotine miliona dolara! "Najbolja bitka je ona na koju neprijatelj ne stigne" (VIDEO)
Ukrajinske Specijalne operativne snage (SSO) saopštile su da su izvele precizne udare na ruske logističke ciljeve u Luganskoj oblasti, čime su poremetile dopremu goriva i zaliha ruskoj vojsci.
Prema zvaničnom saopštenju, meta napada bilo je mesto za istovar goriva u blizini grada Dovžanska, dok je skladište zaliha u selu Rozkišna potpuno uništeno, piše Kijev post.
- Napadi su poremetili rusku logistiku i izazvali nestašice goriva unutar vojne grupe "Centar" - navodi se u saopštenju.
- Najbolja bitka je ona na koju neprijatelj ne stigne - dodaje SSO u svojoj objavi.
Serija uspešnih specijalnih operacija
Ovaj udar dolazi nakon prethodne akcije krajem septembra, kada su ukrajinske specijalne jedinice u saradnji sa ruskim pokretom otpora "Crna Iskra" uništile ruski protivvazdušni sistem Buk-M3 (NATO oznaka: SA-27 Gollum) i radarsku stanicu Nebo-U u Rostovskoj oblasti u Rusiji.
- Kao rezultat operacije, protivavionski sistem Buk-M3 i radar ranog upozorenja Nebo-U pretvoreni su u staro gvožđe - saopštile su ukrajinske snage putem Telegrama 28. septembra.
Uništena oprema vredna stotine miliona dolara
SSO je navela da su oba sistema predstavljala ozbiljnu pretnju ukrajinskim borbenim avionima duž linije fronta i otežavala izvođenje dubokih udara unutar Rusije. Svaki od uništenih sistema, kako se dodaje, vredan je stotine miliona dolara.
Poruka neprijatelju
Serija uspešnih diverzija i udara duboko iza neprijateljskih linija naglašava novu fazu u delovanju ukrajinskih specijalnih snaga.
Njihov moto: "Najbolja bitka je ona koju neprijatelj propusti", sada deluje i kao simbol ukrajinske strategije - udarati iznenada, precizno i tamo gde neprijatelj najmanje očekuje.