Slušaj vest

SADsu zakazale svoje prvo testiranje interkontinentalne balističke rakete (ICBM) sposobne za nošenje nuklearnog oružja, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp naredio obnovu testiranja, prenosi Njuzvik.

1/13 Vidi galeriju Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji Foto: YONHAP/YNA, Mark Schiefelbein/AP, Shutterstock, Mark Schiefelbein/AP

Testiranje zakazano između srede i četvrtka



Testno lansiranje američke rakete Minuteman III trebalo bi da se održi između srede i četvrtka. Raketa će biti lansirana iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji, a trebala bi da dobaci poligon za testiranje PVO Ronald Regan na atolu Kvajalein na Maršalovim ostrvima, u centralnom delu Tihog okeana.

Ako se lansiranje potvrdi, letelica će pratiti sličnu putanju kao i prilikom testiranja u maju ove godine, kada je nenaoružana raketa s jednim povratnim modulom preletela oko 6800 kilometara od Kalifornije prema zapadu.

Ovo bi bilo drugo testiranje američkih nuklearnih snaga u poslednjih nekoliko meseci. U septembru je podmornica američke mornarice ispalila četiri nenaoružane balističke rakete Trident II D5 u Atlantskom okeanu kod obale Floride.

Domet od 9.600 kilometara



Prema podacima Federacije američkih naučnika (FAS), američko vazduhoplovstvo raspolaže s oko 400 raketa Minuteman III razmeštenih u silosima u Koloradu, Montani, Nebraski, Severnoj Dakoti i Vajomingu.

Svaka od njih ima domet veći od 9.600 kilometara. Iako je svakom projektilu dodeljena jedna nuklearna bojeva glava, tehnički su sposobni da nose dve ili tri.

Prošle nedelje je predsednik Tramp objavio da je naredio Ministarstvu rata da "odmah započne s testiranjem nuklearnog oružja", opravdavajući odluku time što Rusija i Kina, glavni američki nuklearni rivali, sprovode sopstvene testove.

Američki ministar energetike Kris Rajtnaknadno je pojasnio datestiranja neće uključivati stvarne nuklearne eksplozije, već simulacije svih drugih faza procesa kako bi se proverila pouzdanost sistema koji bi u stvarnim uslovima aktivirao nuklearnu reakciju.

SAD: Redovni testovi, a ne odgovor na sukobe



Iz Komande za globalne udare američkog vazduhoplovstva poručili su da je reč o "rutinskom i redovnom testiranju" koje se sprovodi nekoliko puta godišnje.

- Ovi testovi su planirani unapred i nisu povezani s aktualnim svetskim događajima - navodi se u saopštenju objavljenom nakon poslednjeg majskog lansiranja.

- Cilj testiranja je da se potvrdi da američko nuklearno odvraćanje ostaje sigurno, pouzdano, uspešno i sposobno da odgovori na pretnje 21. veka i da uveri naše saveznike u američku odbrambenu spremnost - saopštila je vojska.

Još nije poznato kako će Rusija i Kina reagovati ako se planirano testiranje sprovede.