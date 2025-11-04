Slušaj vest

Međunarodni monitor gladi je potvrdio da u sudanskom graduAl-Fašir, koji je posle duge opsade zauzela paravojna grupa Snage za brzu podršku (RSF), vladaju uslovi gladi. Isto važi i za Kadugli, drugi opsednuti grad na jugu Sudana.

Ovo je prvi put da je UN-ova klasifikacija IPC (Integrated Food Security Phase Classification) zvanično označila ova dva grada pogođena glađu, iako je još u decembru potvrdila glad u kampovima za raseljene osobe u Al-Faširu, prestonici Severnog Darfura.

Društvenim mrežama kruže snimci majki i dece koja izgladnela i u suzama mole za milost pripadnike RSF-a. Mnogi od tih nedužnih civila i nejači je ubijeno.

1/8 Vidi galeriju Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Rat pretvara Sudan u zonu gladi i nasilja

Sukob koji traje već više od dve i po godine između RSF i sudanske vojske izazvao je masovno širenje gladi i neuhranjenosti širom zemlje. Milioni ljudi su raseljeni, a u regionu Darfur ponovo su izbili etnički motivisani sukobi i masakri.

IPC, koji je međunarodni standard za merenje težine kriza izazvanih glađu, suočio se sa kritikama sudanske vlade, koja je pod kontrolom vojske.

Opsada Al-Fašira - glad, strah i napadi dronovima

Prva potvrda gladi tokom ovog rata odnosila se na kamp za raseljene osobe Zamzam, južno od Al-Fašira, u avgustu 2024. godine.

Grad Al-Fašir bio je pod opsadom RSF-a oko 18 meseci, pre nego što je pao krajem prošlog meseca. Tokom opsade, snabdevanje hranom bilo je prekinuto, pa su ljudi bili prinuđeni da jedu stočnu hranu, pa čak i kožu sa uginulih životinja.

1/6 Vidi galeriju Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Meštani su rekli da su mesta gde su se delili obroci u zajedničkim kuhinjama bila meta napada dronovima.

Prema rečima koordinatora projekta Lekara bez granica, Silvena Penikoa, sva deca koja su pobegla iz al-Fašira u obližnji grad Tavila bila su teško neuhranjena, dok su odrasli stizali iscrpljeni i izgladneli.

Istraga o ratnim zločinima je u toku

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštilo je u ponedeljak da prikuplja dokaze o masovnim ubistvima i silovanjima nakon pada Al-Fašira. Šef Crvenog krsta izjavio je da se "istorija ponavlja u Darfuru".

Glad se širi na zapad i jug zemlje

Prema izveštaju IPC-a za septembar 2025, gradovi Tavila, Melit i Taviša, koji primaju izbeglice iz Al-Fašira, nalaze se u riziku od gladi.

Ukupan broj Sudanaca koji se suočavaju s akutnom nesigurnošću kada je ishrana u pitanju smanjen je za oko 6% – na 21,2 miliona ljudi, odnosno 45% ukupne populacije.

1/7 Vidi galeriju Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

Ovo se delimično pripisuje stabilizaciji situacije u centralnom Sudanu, gde je vojska početkom godine preuzela kontrolu.

Ipak, u regionima Darfur i Kordofan stanje se pogoršava: u borbama su uništeni izvori prihoda, cene hrane su porasle, a raseljavanje je i dalje masovno

.

Smanjenje pomoći i birokratske prepreke pogoršavaju krizu

Smanjenje međunarodne humanitarne pomoći, kao i administrativne prepreke koje otežavaju rad Ujedinjenim nacijama i drugim organizacijama, dodatno su pogoršale humanitarnu katastrofu u Sudanu.

Kadugli pod opsadom, Kordofan novi centar sukoba

Grad Kadugli, prestonica države Južni Kordofan, već dugo je pod opsadom oružane grupe SPLM-N, koja je saveznik RSF-a. Glad se u tom regionu širi od početka rata.

Širi region Kordofan postao je novo središte borbi, jer se nalazi između Darfura, pod kontrolom RSF-a, i ostatka zemlje, gde vlast drži sudanska vojska.

Smrt volontera i negiranje odgovornosti RSF-a

IPC je upozorio da bi i obližnji grad Al-Dalanj mogao da bude pogođen glađu, ali nedostatak podataka sprečava zvaničnu potvrdu.