Međunarodni monitor gladi je potvrdio da u sudanskom graduAl-Fašir, koji je posle duge opsade zauzela paravojna grupa Snage za brzu podršku (RSF), vladaju uslovi gladi. Isto važi i za Kadugli, drugi opsednuti grad na jugu Sudana.
Ovo je prvi put da je UN-ova klasifikacija IPC (Integrated Food Security Phase Classification) zvanično označila ova dva grada pogođena glađu, iako je još u decembru potvrdila glad u kampovima za raseljene osobe u Al-Faširu, prestonici Severnog Darfura.
Društvenim mrežama kruže snimci majki i dece koja izgladnela i u suzama mole za milost pripadnike RSF-a. Mnogi od tih nedužnih civila i nejači je ubijeno.
Rat pretvara Sudan u zonu gladi i nasilja
Sukob koji traje već više od dve i po godine između RSF i sudanske vojske izazvao je masovno širenje gladi i neuhranjenosti širom zemlje. Milioni ljudi su raseljeni, a u regionu Darfur ponovo su izbili etnički motivisani sukobi i masakri.
IPC, koji je međunarodni standard za merenje težine kriza izazvanih glađu, suočio se sa kritikama sudanske vlade, koja je pod kontrolom vojske.
Opsada Al-Fašira - glad, strah i napadi dronovima
Prva potvrda gladi tokom ovog rata odnosila se na kamp za raseljene osobe Zamzam, južno od Al-Fašira, u avgustu 2024. godine.
Grad Al-Fašir bio je pod opsadom RSF-a oko 18 meseci, pre nego što je pao krajem prošlog meseca. Tokom opsade, snabdevanje hranom bilo je prekinuto, pa su ljudi bili prinuđeni da jedu stočnu hranu, pa čak i kožu sa uginulih životinja.
Meštani su rekli da su mesta gde su se delili obroci u zajedničkim kuhinjama bila meta napada dronovima.
Prema rečima koordinatora projekta Lekara bez granica, Silvena Penikoa, sva deca koja su pobegla iz al-Fašira u obližnji grad Tavila bila su teško neuhranjena, dok su odrasli stizali iscrpljeni i izgladneli.
Istraga o ratnim zločinima je u toku
Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštilo je u ponedeljak da prikuplja dokaze o masovnim ubistvima i silovanjima nakon pada Al-Fašira. Šef Crvenog krsta izjavio je da se "istorija ponavlja u Darfuru".
Glad se širi na zapad i jug zemlje
Prema izveštaju IPC-a za septembar 2025, gradovi Tavila, Melit i Taviša, koji primaju izbeglice iz Al-Fašira, nalaze se u riziku od gladi.
Ukupan broj Sudanaca koji se suočavaju s akutnom nesigurnošću kada je ishrana u pitanju smanjen je za oko 6% – na 21,2 miliona ljudi, odnosno 45% ukupne populacije.
Ovo se delimično pripisuje stabilizaciji situacije u centralnom Sudanu, gde je vojska početkom godine preuzela kontrolu.
Ipak, u regionima Darfur i Kordofan stanje se pogoršava: u borbama su uništeni izvori prihoda, cene hrane su porasle, a raseljavanje je i dalje masovno
Smanjenje pomoći i birokratske prepreke pogoršavaju krizu
Smanjenje međunarodne humanitarne pomoći, kao i administrativne prepreke koje otežavaju rad Ujedinjenim nacijama i drugim organizacijama, dodatno su pogoršale humanitarnu katastrofu u Sudanu.
Kadugli pod opsadom, Kordofan novi centar sukoba
Grad Kadugli, prestonica države Južni Kordofan, već dugo je pod opsadom oružane grupe SPLM-N, koja je saveznik RSF-a. Glad se u tom regionu širi od početka rata.
Širi region Kordofan postao je novo središte borbi, jer se nalazi između Darfura, pod kontrolom RSF-a, i ostatka zemlje, gde vlast drži sudanska vojska.
Smrt volontera i negiranje odgovornosti RSF-a
IPC je upozorio da bi i obližnji grad Al-Dalanj mogao da bude pogođen glađu, ali nedostatak podataka sprečava zvaničnu potvrdu.
Crveni polumesec saopštio je da su trojica njihovih volontera, prikazani na video-snimku kako ih RSF borci tuku, naknadno ubijeni u gradu u Severnom Kordofanu. RSF je negirao odgovornost za pogubljenja.
