Dvojica muškaraca su uhapšena u Detroituzbog sumnje da su pripremali terorističke napade na ugostiteljske objekte gde se okupljaju pripadnici LGBT zajednice, saopštile su danas američke vlasti.

- Naši američki heroji su sprečili teroristički napad - poručila je američka ministarka pravde Pem Bondi.

Sud je saopštio da su Momed Ali i Madžid Mahmud, uz pomoć saučesnika, prikupili veliku količinu oružja, radi terorističkih napada inspirisanih delovanjem organizacije Islamska država.

Navedeno je da je Mahmud nedavno kupio 1.600 metaka za poluautomatske puške i da je sa saradnicima vežbao u streljanama.

Alijev advokat Amir Makled je naveo da je optužnica rezultat "histerije" i "izazivanja straha", javlja AP.

(Kurir.rs/Fonet/Preneo: V.M.)

