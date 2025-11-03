U američkom gradu Detroitu sprečen je teroristički napad inspirisan ideologijom Islamske države. Meta napada su trebali da budu restorani LGBT populacije.
SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U AMERICI! Islamska država spremala pokolj! Hteli da ulete u LGBT restorane i naprave MASAKR! Uhapšena dvojica muškaraca!
Dvojica muškaraca su uhapšena u Detroituzbog sumnje da su pripremali terorističke napade na ugostiteljske objekte gde se okupljaju pripadnici LGBT zajednice, saopštile su danas američke vlasti.
- Naši američki heroji su sprečili teroristički napad - poručila je američka ministarka pravde Pem Bondi.
Sud je saopštio da su Momed Ali i Madžid Mahmud, uz pomoć saučesnika, prikupili veliku količinu oružja, radi terorističkih napada inspirisanih delovanjem organizacije Islamska država.
Navedeno je da je Mahmud nedavno kupio 1.600 metaka za poluautomatske puške i da je sa saradnicima vežbao u streljanama.
Alijev advokat Amir Makled je naveo da je optužnica rezultat "histerije" i "izazivanja straha", javlja AP.
(Kurir.rs/Fonet/Preneo: V.M.)
