Fotograf koji je dokumentovao rat - poginuo na frontu

Poznati ukrajinski fotograf Kostantin Huzenko (28), poznat po svom radu kojim je dokumentovao rat, poginuo je 1. novembra u ruskom napadu na istoku Ukrajine, prenosi portal Ukrainer. Od aprila 2024. služio je u 35. brigadi marinaca kao fotograf i oficir za medije.

Od objektiva do uniforme

Huzenko se pridružio vojsci nešto više od dve godine od početka rata.

- Ono što najviše želim jeste da preživimo, da preživimo kao Ukrajinci - rekao je u intervjuu za Udruženje profesionalnih fotografa Ukrajine (UAPP) u maju 2025. godine.

Pre nego što se pridružio oružanim snagama, radio je kao medijski producent i podkaster, a od 2020. godine bio je deo tima Ukrainer, gde je beležio priče sa oslobođenih teritorija od početka rata.

Hrabrost i humanost iza objektiva

- Kostja se nikada nije plašio da ode ni u jedan opasan deo naše domovine - napisao je njegov prijatelj i saborac Bogdan Logvinenko, osnivač Ukrainera.

Fotografkinja Karina Piljuhina prisetila se da je Huzenko razmišljao o prelasku u borbene jedinice, jer mu je rad u pres-službi delovao nedovoljan.

- Bio je blag, osetljiv i ranjiv, a ipak je u sebi pronašao hrabrost koja izaziva najdublje poštovanje - rekla je Piljuhina.

Svet u bojama, ne u crno-belom

U junu 2024. godine Kijev independent i UAPP objavili su seriju njegovih fotografija iz 2023. godine, koje prikazuju trenutke detinjstva u zonama blizu fronta.

- On nije video svet crno-belo, video je sve njegove boje i zanimljive detalje - rekla je njegova prijateljica i koleginica Larisa Kalik.

- Čak i kada je bio na prvoj liniji, njegove fotografije zračile su humanošću i toplinom. Izgubili smo izuzetnog čoveka. Otišao je prerano.

Talasi gubitaka među ratnim fotografima

Njegova smrt usledila je mesec dana nakon što je u napadu FPV dronom poginuo francuski fotograf Antoni Lalikan, dok je njegov ukrajinski partner Georgij Ivančenko teško ranjen i izgubio nogu.

Ivančenko je upravo onaj koji je ranije fotografisao Huzenka za intervju sa UAPP-om.

- Jučerašnji dan (1. novembar) bio je dan kada su Rusi ubili Kostju. Teško je naći reči - napisao je Ivančenko.

- Kao da je samo otišao u planine, u drvenu kolibu, da bere jabuke u voćnjaku. Moje iskreno saučešće porodici i prijateljima.

Napad u Dnjepropetrovskoj oblasti i istraga

Dva dana kasnije, 30. korpus marinaca, kojem pripada i 35. brigada, potvrdio je da su njihovi vojnici pogođeni u ruskom napadu u Dnjepropetrovskoj oblasti, ali nije precizirao koja je jedinica stradala.

Prema izjavama prijatelja i kolega, Huzenko je poginuo tokom ceremonije dodele priznanja vojnicima, koji su pogođeni u napadu.