ČUVENI FOTOGRAF (28) POGINUO NA RATIŠTU U UKRAJINI: Ubijen tokom dodele priznanja vojnicima! "Izgubili smo izuzetnog čoveka, otišao je prerano" (FOTO)
Poznati ukrajinski fotograf Kostantin Huzenko (28), poznat po svom radu kojim je dokumentovao rat, poginuo je 1. novembra u ruskom napadu na istoku Ukrajine, prenosi portal Ukrainer. Od aprila 2024. služio je u 35. brigadi marinaca kao fotograf i oficir za medije.
Od objektiva do uniforme
Huzenko se pridružio vojsci nešto više od dve godine od početka rata.
- Ono što najviše želim jeste da preživimo, da preživimo kao Ukrajinci - rekao je u intervjuu za Udruženje profesionalnih fotografa Ukrajine (UAPP) u maju 2025. godine.
Pre nego što se pridružio oružanim snagama, radio je kao medijski producent i podkaster, a od 2020. godine bio je deo tima Ukrainer, gde je beležio priče sa oslobođenih teritorija od početka rata.
Hrabrost i humanost iza objektiva
- Kostja se nikada nije plašio da ode ni u jedan opasan deo naše domovine - napisao je njegov prijatelj i saborac Bogdan Logvinenko, osnivač Ukrainera.
Fotografkinja Karina Piljuhina prisetila se da je Huzenko razmišljao o prelasku u borbene jedinice, jer mu je rad u pres-službi delovao nedovoljan.
- Bio je blag, osetljiv i ranjiv, a ipak je u sebi pronašao hrabrost koja izaziva najdublje poštovanje - rekla je Piljuhina.
Svet u bojama, ne u crno-belom
U junu 2024. godine Kijev independent i UAPP objavili su seriju njegovih fotografija iz 2023. godine, koje prikazuju trenutke detinjstva u zonama blizu fronta.
- On nije video svet crno-belo, video je sve njegove boje i zanimljive detalje - rekla je njegova prijateljica i koleginica Larisa Kalik.
- Čak i kada je bio na prvoj liniji, njegove fotografije zračile su humanošću i toplinom. Izgubili smo izuzetnog čoveka. Otišao je prerano.
Talasi gubitaka među ratnim fotografima
Njegova smrt usledila je mesec dana nakon što je u napadu FPV dronom poginuo francuski fotograf Antoni Lalikan, dok je njegov ukrajinski partner Georgij Ivančenko teško ranjen i izgubio nogu.
Ivančenko je upravo onaj koji je ranije fotografisao Huzenka za intervju sa UAPP-om.
- Jučerašnji dan (1. novembar) bio je dan kada su Rusi ubili Kostju. Teško je naći reči - napisao je Ivančenko.
- Kao da je samo otišao u planine, u drvenu kolibu, da bere jabuke u voćnjaku. Moje iskreno saučešće porodici i prijateljima.
Napad u Dnjepropetrovskoj oblasti i istraga
Dva dana kasnije, 30. korpus marinaca, kojem pripada i 35. brigada, potvrdio je da su njihovi vojnici pogođeni u ruskom napadu u Dnjepropetrovskoj oblasti, ali nije precizirao koja je jedinica stradala.
Prema izjavama prijatelja i kolega, Huzenko je poginuo tokom ceremonije dodele priznanja vojnicima, koji su pogođeni u napadu.
Državni biro za istrage pokrenuo je 3. novembra istragu o mogućem nemaru u vojnoj službi tokom ratnog stanja, koji je mogao dovesti do smrti više ukrajinskih vojnika.
