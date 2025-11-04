Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp javno je sinoć podržao Endruja Kuoma, bivšeg guvernera savezne države Njujork koji se kandidovao za gradonačelnika Velike jabuke na izborima koji se održavaju danas.

Foks njuz prenosi da je Tramp istovremeno zapretio da će ukinuti federalne finansije gradu u kojem je rođen ukoliko Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije kojeg je nazvao "komunistom", pobedi na izborima za prvog čoveka Njujorka.

U dugoj objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) Tramp je takođe upozorio da će se grad suočiti sa "totalnom ekonomskom i društvenom katastrofom" pod Mamdanijevim vođstvom.

- Ako komunistički kandidat Zohran Mamdani pobedi na izborima za gradonačelnika Njujorka, veoma je malo verovatno da ću davati doprinose u vidu federalnih sredstava, osim najsnovnijeg minumuma koji je obavezan, mom voljenom prvom domu, zbog činjenice da, s obzirom da je on komunista, ovaj nekada veliki grad NEMA NIKAKVE šanse za uspeh pa čak ni opstanak! - napisao je Tramp.

"Ne dajem novac lošima"

On je dodao da situacija "može postati samo gora sa komunistom na čelu".

- A ja ne želim da, kao predsednik, šaljem dobar novac lošima. Moja je obaveza da vodim naciju i čvrsto sam uveren da će Njujork doživeti potpunu i totalnu ekonomsku i društvenu katastrofu ako Mamdani pobedi - poručio je Tramp.

Američka televizija navodi da je Tramp u objavi pokušao i da usmeri Njujorčane po pitanju današnjeg glasanja, napisavši da je "glas za Kurtisa Slivu (koji mnogo bolje izgleda bez beretke!) glas za Mamdanija", misleći na trećeg kandidata na izborima.

- Bez obzira da li vam se lično sviđa Endrju Kuomo ili ne, zaista nemate izbora. Morate da glasate za njega i nadate se da će obaviti fantastičan posao. On je sposoban za to, Mamdani nije! - zaključio je predsednik SAD.

Mamdani je na konferenciji za medije u Njujorku uoči izbora odgovorio na objavu šefa Bele kuće.

- Prihvatanje Endrjua Kuoma od strane pokreta MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom) pokazuje da Donald Tramp smatra da bi on bio najbolji gradonačelnik za njega. Ne najbolji gradonačelnik za Njujork, ne najbolji gradonačelnik za Njujorčane, već najbolji gradonačelnik za Donalda Trampa i njegovu administraciju - kazao je demokratski kandidat.

Kako je odgovorio Mamdani?

Mamdani je takođe odgovorio na podršku milijardera Ilona Maska Kuomu objavljenu u ponedeljak.

- Razlog zašto predsednik SAD, razlog zašto jedan od najbogatijih ljudi na svetu pokušava da se uključi u poslednjem trenutku jeste taj što znaju da ćemo postići sve što smo obećali - poručio je Mamdani.

On je takođe nazvao Kuoma "Trampovom marionetom" i rekao da su ovog nezavisnog kandidata, koji je izgubio trku za demokratsku nominaciju od Mamdanija, ranije "finansirali isti milijarderi donatori koji su doneli drugi mandat Donaldu Trampu".

- Međutim, nisam očekivao da će Endrju Kuomo od marionete Donalda Trampa postati tako otvoreno njegov papagaj - dodao je Mamdani.