Slušaj vest

(KMG) -- Kineski premije, Li Ćijang, u ponedeljak je izrazio spremnost Kine da sarađuje sa Rusijom na produbljivanju saradnje u svim oblastima kako bi se na bolji način zaštitili njihovi zajednički razvojni i bezbednosni interesi.

Li je to poručio tokom kopredsedavanja 30. redovnim sastankom šefova vlada Kine i Rusije sa ruskim premijerom, Mihailom Mišustinom, u Hangdžouu, glavnom gradu istočnokineske provincije Džeđiang.

Redovni sastanak, koji se održava svake godine od svog osnivanja 1996. godine, važan je mehanizam za sprovođenje konsenzusa postignutog između šefova država dve zemlje i za promociju bilateralne saradnje i razmene među ljudima.

Li je rekao da se ove godine obeležava 80. godišnjica pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije, Velikom otadžbinskom ratu Sovjetskog Saveza i Svetskom antifašističkom ratu. “Dve zemlje su se međusobno podržavale u održavanju velikih komemorativnih aktivnosti, dodatno produbljujući svoje prijateljstvo”, dodao je.

Naveo je da je Kina spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi iskoristila važan konsenzus postignut između šefova država kao osnovnu smernicu, ojačala stratešku komunikaciju, produbila saradnju u različitim oblastima i zaštitila zajedničke razvojne i bezbednosne interese na poboljšan način.

“Prošlog meseca, četvrta plenarna sednica 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine razmatrala je i usvojila preporuke za formulisanje 15. petogodišnjeg plana zemlje – plana za razvoj Kine u narednih pet godina i nadalje”, rekao je Li.

Sa druge strane, Mišustin je poručio da je sveobuhvatno strateško partnerstvo koordinacije za novu eru između Rusije i Kine trenutno na najvišem ikada zabeleženom nivou.

“Rusija je spremna da unapredi svoju razmenu na visokom nivou sa Kinom, da bude domaćin niza aktivnosti za Rusko-kinesku kulturnu godinu, kontinuirano obogaćuje konotacije bilateralnih odnosa i proširi saradnju i razmenu u oblastima kao što su trgovina, investicije, transport, energetika, poljoprivreda, kultura i digitalna ekonomija”, istakao je Mišustin.

Li i Mišustin su u potpunosti potvrdili rad različitih odbora između dve zemlje tokom protekle godine. Obe strane su se složile da treba da smatraju punu primenu važnog konsenzusa postignutog između šefova država svojim glavnim prioritetom i da treba da optimizuju i prošire svoj mehanizam saradnje. Složili su se da treba da ojačaju kulturnu i međuljudsku saradnju, promovišu međusobnu politiku bezviznog putovanja, učine više kako bi olakšale razmenu osoblja i stimulisale integrisani razvoj ekonomije, trgovine, turizma i ekonomija pograničnih gradova između dve zemlje.