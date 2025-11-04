Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa započela je detaljno planiranje nove misije slanja američkih trupa i obaveštajnih oficira u Meksiko sa ciljem napada na narko-kartele.

To su za NBC njuz izjavila dva američka zvaničnika i dva bivša visoka zvaničnika SAD upoznata s ovim planovima.

- Već su počele rane faze obuke za potencijalnu misiju, koja bi uključivala kopnene operacije unutar Meksika. Ali, raspoređivanje u Meksiku nije neizbežno. Razgovori o obimu misije su u toku i konačna odluka nije doneta - rekli su američki zvaničnici.

Navodi se da bi američke trupe, od kojih bi mnoge bile iz redova Zajedničke komande za specijalne operacije, delovale u okviru ovlašćenja američke obaveštajne zajednice, poznatim kao status Naslov 50.

Zvaničnici su rekli su da bi u operaciji učestvovali i agenti Centralne obaveštajne agencije (CIA).

NBC njuz navodi da bi američka misija koja koristi trupe SAD za napade na narko-kartele unutar Meksika otvorila novi front u vojnoj kampanji predsednika Trampa protiv narko-kartela na zapadnoj hemisferi.

Do sada se administracija fokusirala na Venecuelu i izvođenje udara na brodove koji navodno prevoze drogu.

Misija koja se planira u Meksiku predstavljala bi raskid sa prethodnim američkim administracijama, koje su u tajnosti raspoređivale timove CIA, vojske i organa za sprovođenje zakona u Meksiko kako bi podržale lokalne policijske i vojne jedinice u borbi protiv kartela, ali bez preduzimanja direktnih akcija protiv njih.

- Ako misija dobije konačno zeleno svetlo, Trampova administracija planira da je izvede u tajnosti i da ne objavljuje akcije povezane sa njom, kao što je to učinila sa nedavnim bombardovanjima brodova osumnjičenih na šverc droge - kazali su zvaničnici.

Jedan od Trampovih zvaničnika je dodao da "administracija je posvećena rešavanju pretnje koje karteli predstavljaju za američke građane uključivanjem celokupne vlade SAD".

CIA ćuti, Pentagon upućuje na Belu kuću

CIA je odbila da komentariše ove informacije, a Pentagon je uputio novinare NBC njuza da o tome pitaju Belu kuću.

- U okviru nove planirane misije američke trupe u Meksiku bi uglavnom koristile dronove za napade na laboratorije za drogu i članove i vođe kartela - rekli su aktuelni i bivši zvaničnici SAD.

Oni su dodali da "neki od dronova koje bi specijalne snage koristile zahtevaju da operateri budu na terenu da bi ih efikasno i bezbedno koristili".

Podseća se da je u februaru ove godine Stejt department označio šest meksičkih narko-kartela, kao i MS-13 iz Salvadora i venecuelansku bandu Tren de Aragua, kao strane terorističke organizacije, dajući američkim špijunskim agencijama i vojnim jedinicama široka zakonska ovlašćenja za sprovođenje špijunaže i tajnih operacija usmerenih na ove kriminalne mreže.

Tramp je ranije ovog meseca javno potvrdio da je ovlastio tajne akcije CIA unutar Venecuele i rekao je da bi njegova administracija mogla da napadne mete narko-kartela na kopnu u toj južnoameričkoj zemlji.

NBC njuz je u aprilu izvestio da Trampova administracija razmatra pokretanje napada dronovima na narko-kartele u Meksiku.

Zvaničnici Trampove administracije još uvek raspravljaju do koje treba izvesti agresivne mere u Meksiku kao deo borbe protiv narko-kartela.

- Za razliku od Venecuele, misija koja se planira za Meksiko nije osmišljena da potkopa vlasti zemlje - rekli su američki zvaničnici.

Šta kaže Klaudija Šejnbaum?

Nakon što je NBC objavio prvobitnu informaciju u aprilu, meksička predsednica Klaudija Šejnbaum se obratila na konferenciji za novinare.

- Odbacujemo svaki oblik intervencije ili mešanja. To je veoma jasno stavljeno do znanja, Meksiko koordiniše i sarađuje, ali se ne potčinjava - kazala je Šejnbaum.

Trampova administracija bi više volela da koordiniše rad sa meksičkom vladom u svakoj novoj misiji protiv narko-kartela, ali zvaničnici nisu isključili mogućnost delovanja bez te koordinacije.

NBC njuz navodi da je Šejnbaum već dozvolila CIA da proširi letove sa ciljem nadzora, što je počelo tokom prethodne administracije demokratskog predsednika Džoa Bajdena.

Pod njenim vođstvom, Meksiko je rasporedio 10.000 vojnika na granicu sa SAD, povećao zaplene droge fentanila i izručio 55 visoko rangiranih članova kartela u SAD.

Američka televizija navodi da Trampovi javni komentari ipak sugerišu da meksička vlada nije u stanju da kartele drži pod kontrolom.

- Imam veliko poštovanje za predsednicu, ženu za koju smatram da je izuzetna. Ona je veoma hrabra žena, ali Meksikom upravljaju karteli - poručio je Tramp.