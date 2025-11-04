Slušaj vest

Radnik koji je više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama Kule grofova (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je nakon što su ga spasioci izvukli i prevezli u bolnicu, javili su italijanski mediji.

Rimski vatrogasci izvukli su ga u ponedeljak kasno uveče, a u bolnicu Umberto Prvi stigao je u kardiorespiratornom zastoju i preminuo je uprkos pokušajima reanimacije, navodi agencija ANSA.

Deo pročelja kule, izgrađene u 9. a proširene u 13. veku nedaleko Carskih foruma i Koloseuma, urušio se juče ujutro, uz oblak prašine i zatrpao radnike na gradilištu.

Trojica su radnika evakuisana.

Poslednji, 66-godišnji državljanin Rumunije, ostao je zarobljen pod ruševinama više od 11 sati.

Kula grofova u Rimu je zbog obnove zatvorena od 2007. godine.

Njena rekonstrukcija finansira sredstvima iz evropskog plana oporavka, a planirano je da nakon radova postane kulturni centar.