RADNIK 11 SATI BIO ZATRPAN ISPOD KULE U RIMU, IZVUČEN I ONDA MU STALO SRCE! Rumuna uzalud hitno prevezli u bolnicu, umro uprkos pokušajima reanimacije (VIDEO)
Radnik koji je više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama Kule grofova (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je nakon što su ga spasioci izvukli i prevezli u bolnicu, javili su italijanski mediji.
Rimski vatrogasci izvukli su ga u ponedeljak kasno uveče, a u bolnicu Umberto Prvi stigao je u kardiorespiratornom zastoju i preminuo je uprkos pokušajima reanimacije, navodi agencija ANSA.
Deo pročelja kule, izgrađene u 9. a proširene u 13. veku nedaleko Carskih foruma i Koloseuma, urušio se juče ujutro, uz oblak prašine i zatrpao radnike na gradilištu.
Trojica su radnika evakuisana.
Poslednji, 66-godišnji državljanin Rumunije, ostao je zarobljen pod ruševinama više od 11 sati.
Kula grofova u Rimu je zbog obnove zatvorena od 2007. godine.
Njena rekonstrukcija finansira sredstvima iz evropskog plana oporavka, a planirano je da nakon radova postane kulturni centar.
(Kurir.rs/FoNet)