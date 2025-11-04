POŽAR U NUKLEARNOJ ELEKTRANI U BUGARSKOJ! Na 150 kilometara od Srbije izgoreo energetski blok nuklearke Kozloduj!
Vanredna situacija u Bugarskoj zbog požara u nuklearnoj elektrani!
U nuklearki Kozloduj, koja se nalazi na oko 150 kilometara od Srbije, izgodio je energetski blok jedan, bezbednosnog sistema pet.
Ovaj požar podigao je radnike na noge, a o svemu je obavestio portal novini.bg.
Vatrogasna služba je brzo stigla na lice mesta zbog jakog dima, a preuzimaju se mere za gašenje.
Kako prenosi bugarski sajt Eurokom, pozivajući se na neimenovane izvore, trenutno je situacija pod kontrolom.
Dodaje se da nema izveštaja o povredama ili bilo kakvim poremećajima u radu pogona.
Bezbednosni sistemi postrojenja su funkcionalni, rade normalno, a proizvodni proces nije poremećen usled požara koji se dogodio u ponedeljak.
Navodi se i da je izgorela jedinica za napajanje bezbednosnog sistema.
(Kurir.rs/Eurocom/P.V.)