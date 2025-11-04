Slušaj vest

Osam regiona širom Rusije bilo je meta napada ukrajinskih dronova tokom noći, a u lokalnim, ruskim izveštajima, navodi se da su tri naftna postrojenja bila među ciljevima.

Neke mete nalazile su se i 800 kilometara unutar ruske teritorije.

Guverner Baškortostana, Radij Habirov, rekao je da su delovi oborenog drona pogodili industrijski kompleks u Sterlitamaku, pa su pali u blizini pomoćne radionice.

Gradonačelnik grada, Emil Šajmardanov, kasnije je potvrdio da je došlo do eksplozije u postrojenju za prečišćavanje vode u petrohemijskoj fabrici Sterlitamak, što je izazvalo delimično urušavanje zgrade.

Ruska protivvazdušna odbrana saopštila je do 9.00 da je oborila 85 dronova, dok su pojedini aerodromi privremeno zatvoreni.

Region Kursk bio je na udaru, sa više od 16.000 ljudi u mraku nakon oštećenih trafostanica.

U regionu Nižnji Novgorod, požari su izbili na dva postrojenja u gradu Kstovu nakon napada, izvestio je Astra.

Eksplozije su se dogodile u industrijskoj zoni u blizini naftne rafinerije Lukoil-Nižnjenovgorodnefteorgsintez i petrohemijske fabrike Sibur-Kstovo. Stanovnici su podelili snimke na kojima se vide eksplozije, jarki bljeskovi i požari koji su osvetlili noćno nebo.

Fabrika Sibur-Kstovo proizvodi etilen, propilen, benzen i druge ugljovodonike — materijale koji se mogu koristiti za proizvodnju eksplozivnih komponenti. Lukoil-Nižnjenovgorodnefteorgsintez, jedna od najvećih rafinerija u Rusiji, ključni je dobavljač za moskovski region.