Šešnaestogodišnjak iz Bolonje osuđen je na 17 godina zatvora zbog ubistva Aurore Tile (13).

Aurora je umrla 25. oktobra 2025. godine nakon pada sa terase na sedmom spratu zgrade, u kojoj je živela sa majkom i starijom sestrom.

Prema rečima sudije, Auroru je ubio njen bivši dečko, sa kojim je ranije bila u vezi, ali je raskinula.

Tužilac je tražio kaznu od 20 godina i 8 meseci, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu.

Aurora Tile (13) koju je ubio bivši dečko, gurnuvši je sa terase stana na sedmom spratu zgrade

Prema teoriji tužioca, tinejdžer, koji je tada imao 15 godina, gurnuo je Auroru sa terase.

Aurorina majka je nakon presude rekla da "pravda postoji".

"Zadovoljna sam kaznom od 17 godina, mada bi 20 bilo bolje. Na kraju, pravda je ipak zadovoljena. Uvek sam verovala u pravdu, to sam govorila od početka", rekla je Morena, majka žrtve.

Prema njenim rečima, okrivljeni je više puta tražio da napusti sudnicu jer je "bio veoma uznemiren".

Čak i njegova majka pokušala je jednom da interveniše dok je tužilac govorio, i sudija ju je udaljio, ali se ipak vratila posle nekoliko minuta.

Morena je potvrdila i da želi da osnuje udruženje koje će nositi ime njene ćerke.

"Cilj udruženja je da osigura da se određene situacije više nikad ne ponove", rekla je majka.

Kako je dodala, cilj je da se izađe i informiše i pomogne mladićima i devojkama sa problemima i da ne veruju ljudima poput dečaka koga je njena ćerka upoznala.