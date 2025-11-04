Slušaj vest

Direktor elitne privatne škole i njegov sin tinejdžer preminuli su nakon što su ih napali džinovski azijski stršljeni dok su bili na odmoru u popularnom odmaralištu.

Stršljeni su više od 100 puta uboli Danijela Ovena (47) i njegovog sina Kupera (15) dok su se spuštali ziplajnom po reci Mekong u Laosu, saopštile su lokalne vlasti. Nakon uboda, hitno su prevezeni u obližnju bolnicu.

"Cela njihova tela bila su prekrivena crvenim mrljama. Bilo je veoma, veoma bolno. Mnogo uboda, više od 100, po celom telu", rekao je Fanomsej Fakan, lekar u klinici Fakan Arokavet.

Nakon njihove smrti, eko-park – koji nudi luksuzno kampovanje i avanturistička iskustva – opisao je incident kao neviđeni događaj.

"Park Zelena džungla izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima Danijela i Kupera Ovena. Nakon ovog incidenta, prošli smo kroz sve procedure koje su na snazi", rekao je portparol.

Foto: Shutterstock, Pritnscreen/Facebook

Den Oven, rodom iz Ajdaha, SAD, bio je direktor škole Quality Schools International u Vijetnamu.

Godinama je živeo u inostranstvu sa suprugom i sinom.