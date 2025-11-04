Slušaj vest

Direktor elitne privatne škole i njegov sin tinejdžer preminuli su nakon što su ih napali džinovski azijski stršljeni dok su bili na odmoru u popularnom odmaralištu.

Stršljeni su više od 100 puta uboli Danijela Ovena (47) i njegovog sina Kupera (15) dok su se spuštali ziplajnom po reci Mekong u Laosu, saopštile su lokalne vlasti. Nakon uboda, hitno su prevezeni u obližnju bolnicu.

"Cela njihova tela bila su prekrivena crvenim mrljama. Bilo je veoma, veoma bolno. Mnogo uboda, više od 100, po celom telu", rekao je Fanomsej Fakan, lekar u klinici Fakan Arokavet.

Nakon njihove smrti, eko-park – koji nudi luksuzno kampovanje i avanturistička iskustva – opisao je incident kao neviđeni događaj.

"Park Zelena džungla izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima Danijela i Kupera Ovena. Nakon ovog incidenta, prošli smo kroz sve procedure koje su na snazi", rekao je portparol.

Den Oven stršljen
Foto: Shutterstock, Pritnscreen/Facebook

Den Oven, rodom iz Ajdaha, SAD, bio je direktor škole Quality Schools International u Vijetnamu.

Godinama je živeo u inostranstvu sa suprugom i sinom.

"Duboko smo ožalošćeni iznenadnom smrću Dena Ovena, direktora QSI International School u Hajfongu, i njegovog sina Kupera", navodi se u saopštenju škole.

(Kurir.rs/Večernji)

Ne propustiteDruštvoOpasni stršljen širi se Balkanom: Agresivniji je od domaćeg, leti u sumrak, a to nije najgore! Već je zauzeo ova područja
Stršljen
DruštvoROJ STRŠLJENOVA NAPAO GRUPU TRKAČA KOD TOPOLE, JEGNOG UBOLI 50 PUTA! 20 osoba zadobilo ubode - STRAVA I UŽAS
shutterstock-1221533062.jpg
Društvo"MORATE SPREČITI ŠIRENJE OTROVA" Ujed stršljena odneo život majke dvoje dece - Evo kako da se zaštitite od kobnih posledica ovog insekta
strsljen.jpg
DruštvoDa ujed stršljena ne bi bio smrtonosan, najvažnije je da popijete neki od ovih lekova - nakon toga pravo do obližnje bolnice!
strsljen.jpg