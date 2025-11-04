Slušaj vest

Dik Čejni, najmoćniji moderni potpredsednik Amerike i glavni arhitekta „rata protiv terora“, koji je pomogao da se zemlja uđe u zlosrećni rat u Iraku na osnovu pogrešnih pretpostavki, preminuo je, prema saopštenju njegove porodice. Imao je 84 godine.

46. potpredsednik, koji je služio uz republikanskog predsednika Džordža Buša Mlađeg u dva mandata između 2001. i 2009. godine, decenijama je bio visok i polarizujući vašingtonski igrač. Međutim, u poslednjim godinama, Čejni, i dalje tvrdokorni konzervativac, ipak je u velikoj meri izopšten iz svoje stranke zbog intenzivnih kritika predsednika Donalda Trampa, koga je nazvao „kukavicom“ i najvećom pretnjom republici ikada.

U ironičnom završetku svoje istorijske političke karijere, dao je svoj poslednji glas na predsedničkim izborima 2024. godine za liberalnu demokratkinju i koleginicu iz potpredsednikovog kluba, Kamalu Haris, kao odraz kako se populistička Republikanska stranka okrenula protiv njegovog tradicionalnog konzervativizma.