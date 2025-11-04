Slušaj vest

Ruske trupe su sprečile tri pokušaja stranih plaćenika da pomognu opkoljenoj grupi ukrajinskih oružanih snaga u blizini sela Grišino u Donjeckoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U oblasti Dimitrova, kontrolna zona se nastavlja širiti, a okruženje se steže.

U poslednja 24 sata ubijeno je do 205 militanata. Ruske jedinice napreduju zapadnom kvartu grada i već su osvojile 17 zgrada u severnom, istočnom i jugoistočnom delu.

Pored toga, vojska je odbila deset ukrajinskih napada koji su pokušali da se probiju iz okruženja severno i severozapadno od Krasnoarmejska.

Agencija RIA Novosti navodi da su četiri zgrade "oslobođene" u stambenoj zoni kvarta Prigorodni, a 31 privatna zgrada je zauzeta u istočnom Centralnom okrugu.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Borbe protiv ukrajinskih militanata iz sela Gnatovka i Rog se nastavljaju se, a oslobođene su 24 zgrade.

U Kupjanskom području Harkovske oblasti, trupe nastavljaju da stežu obruč.

Zona blokade se sužava i sa severoistoka, u blizini sela Petrovpavlivka.

Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je 26. oktobra obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je grupa Centar završila opkoljavanje ukrajinskih oružanih snaga kod Krasnoarmejska i Dimitrova.

U međuvremenu, grupa Zapad je zauzela prelaz preko reke Oskol i opkolila Kupjansk, gde je stacionirano oko 5.000 ukrajinskih vojnika. Tamo je blokiran 31. ukrajinski bataljon.