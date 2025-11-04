UKRAJINCI POKUŠALI DA OSLOBODE OPKOLJENE SABORCE: Rusi im čak tri puta prozreli nameru i žestoko odgovorili!
Ruske trupe su sprečile tri pokušaja stranih plaćenika da pomognu opkoljenoj grupi ukrajinskih oružanih snaga u blizini sela Grišino u Donjeckoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
U oblasti Dimitrova, kontrolna zona se nastavlja širiti, a okruženje se steže.
U poslednja 24 sata ubijeno je do 205 militanata. Ruske jedinice napreduju zapadnom kvartu grada i već su osvojile 17 zgrada u severnom, istočnom i jugoistočnom delu.
Pored toga, vojska je odbila deset ukrajinskih napada koji su pokušali da se probiju iz okruženja severno i severozapadno od Krasnoarmejska.
Agencija RIA Novosti navodi da su četiri zgrade "oslobođene" u stambenoj zoni kvarta Prigorodni, a 31 privatna zgrada je zauzeta u istočnom Centralnom okrugu.
Borbe protiv ukrajinskih militanata iz sela Gnatovka i Rog se nastavljaju se, a oslobođene su 24 zgrade.
U Kupjanskom području Harkovske oblasti, trupe nastavljaju da stežu obruč.
Zona blokade se sužava i sa severoistoka, u blizini sela Petrovpavlivka.
Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je 26. oktobra obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je grupa Centar završila opkoljavanje ukrajinskih oružanih snaga kod Krasnoarmejska i Dimitrova.
U međuvremenu, grupa Zapad je zauzela prelaz preko reke Oskol i opkolila Kupjansk, gde je stacionirano oko 5.000 ukrajinskih vojnika. Tamo je blokiran 31. ukrajinski bataljon.
Borci sprečavaju pokušaje proboja iz okruženja, a ruska strana poziva ukrajinske oružane snage na predaju.
(Kurir.rs/RIA/P.V.)