Bivši potpredsednik SAD, nekada šef kabineta Bele kuće, kongresmen, sekretar odbrane, Dik Čejni preminuo je u 85. godini, potvrdila je njegova porodica.

Bio je pomoćnik Bele kuće pod Ričardom Niksonom, šef kabineta pod Džeraldom Fordom, sekretar odbrane pod Džordžom H. V. Bušom i potpredsednik Džordža V. Buša.

Umro je od komplikacija od upale pluća i bolesti srca i krvnih sudova, saopštila je njegova porodica.

U saopštenju, njegova porodica je navela da je Čejni preminuo okružen suprugom Lin, ćerkama Liz i Meri i drugim članovima porodice.

Čejni je bio jedan od najpolarizujućih potpredsednika u američkoj istoriji pod Džordžom V. Bušom i vodeći zagovornik invazije na Irak.

Poznat po kritikama Trampu: Niko nije bio veća pretnja u istoriji SAD

Kasnije u životu, postao je meta Donalda Trampa, posebno nakon što je njegova ćerka Liz Čejni postala vodeći republikanski kritičar Trampovih pokušaja da ostane na vlasti nakon izbora 2020. i napada na Kapitol.

"U 246-godišnjoj istoriji naše nacije, nikada nije postojala veća pretnja našoj republici od Donalda Trampa. Pokušao je da ukrade izbore koristeći laži i nasilje kako bi ostao na vlasti nakon što su ga birači odbacili. On je kukavica“, rekao je Čejni u TV reklami za svoju ćerku.

Prošle godine je objavio da će glasati za Kamalu Haris, demokratsku predsedničku kandidatkinju protiv Trampa. Preživeo je pet srčanih udara i 2013. godine je rekao da se svakog jutra budi „sa osmehom na licu, zahvalan na daru još jednog dana“.

"Zahvalni smo na svemu što je učinio za našu zemlju"

U saopštenju njegove porodice se navodi:

"Decenijama je Dik Čejni služio našoj naciji, uključujući i funkciju šefa kabineta Bele kuće, kongresmena Vajominga, ministra odbrane i potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država. Dik Čejni je bio sjajan i dobar čovek koji je svoju decu i unuke učio da vole našu zemlju i da žive živote hrabrosti, časti, ljubavi i ljubaznosti".