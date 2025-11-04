KO JE BIO DIK ČEJNI? Govorio za Trampa da je kukavica, poznat po zagovaranju invazije na Irak, preživeo pet srčanih udara
Bivši potpredsednik SAD, nekada šef kabineta Bele kuće, kongresmen, sekretar odbrane, Dik Čejni preminuo je u 85. godini, potvrdila je njegova porodica.
Bio je pomoćnik Bele kuće pod Ričardom Niksonom, šef kabineta pod Džeraldom Fordom, sekretar odbrane pod Džordžom H. V. Bušom i potpredsednik Džordža V. Buša.
Umro je od komplikacija od upale pluća i bolesti srca i krvnih sudova, saopštila je njegova porodica.
U saopštenju, njegova porodica je navela da je Čejni preminuo okružen suprugom Lin, ćerkama Liz i Meri i drugim članovima porodice.
Čejni je bio jedan od najpolarizujućih potpredsednika u američkoj istoriji pod Džordžom V. Bušom i vodeći zagovornik invazije na Irak.
Poznat po kritikama Trampu: Niko nije bio veća pretnja u istoriji SAD
Kasnije u životu, postao je meta Donalda Trampa, posebno nakon što je njegova ćerka Liz Čejni postala vodeći republikanski kritičar Trampovih pokušaja da ostane na vlasti nakon izbora 2020. i napada na Kapitol.
"U 246-godišnjoj istoriji naše nacije, nikada nije postojala veća pretnja našoj republici od Donalda Trampa. Pokušao je da ukrade izbore koristeći laži i nasilje kako bi ostao na vlasti nakon što su ga birači odbacili. On je kukavica“, rekao je Čejni u TV reklami za svoju ćerku.
Prošle godine je objavio da će glasati za Kamalu Haris, demokratsku predsedničku kandidatkinju protiv Trampa. Preživeo je pet srčanih udara i 2013. godine je rekao da se svakog jutra budi „sa osmehom na licu, zahvalan na daru još jednog dana“.
"Zahvalni smo na svemu što je učinio za našu zemlju"
U saopštenju njegove porodice se navodi:
"Decenijama je Dik Čejni služio našoj naciji, uključujući i funkciju šefa kabineta Bele kuće, kongresmena Vajominga, ministra odbrane i potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država. Dik Čejni je bio sjajan i dobar čovek koji je svoju decu i unuke učio da vole našu zemlju i da žive živote hrabrosti, časti, ljubavi i ljubaznosti".
"Neizmerno smo zahvalni na svemu što je učinio za našu zemlju. I neizmerno smo blagosloveni što smo voleli i bili voljeni od ovog plemenitog čoveka".
