UKRAJINI STIŽU MILIJARDE IZ BRISELA: Savet Evropske Unije odobrio novu isplatu
Savet Evropske unije odobrio je petu isplatu Ukrajini, u iznosu od preko 1,8 milijardi evra, u okviru Instrumenta za Ukrajinu.
O tome je izvestio Ukrinform, pozivajući se na veb-sajt Saveta EU.
„Ukrajina će dobiti preko 1,8 milijardi evra finansiranja nakon što je Savet usvojio odluku o petoj redovnoj isplati podrške u okviru Instrumenta EU za Ukrajinu“, navodi se u saopštenju.
Pres služba je objasnila da ovaj iznos odražava uspešno završetak devet koraka potrebnih za odobrenje pete tranše od strane Ukrajine, kao i jedan preostali korak iz prethodne, četvrte tranše finansijske pomoći.
„Finansiranje ima prvenstveni cilj da ojača makrofinansijsku stabilnost Ukrajine i podrži kontinuirani rad njene javne uprave“, saopštio je Savet EU.
Naglašava se da su isplate u okviru Instrumenta za Ukrajinu usko povezane sa Planom za Ukrajinu, koji opisuje strategiju Ukrajine za oporavak, rekonstrukciju i modernizaciju, kao i vremenski okvir za reforme potrebne za pristupanje EU u narednim godinama.
Kako je objavljeno, mehanizam za Ukrajinu, koji je stupio na snagu 1. marta 2024. godine, obezbeđuje do 50 milijardi evra stabilnog finansiranja putem grantova i kredita za podršku oporavku, rekonstrukciji i modernizaciji Ukrajine od 2024. do 2027. godine. Od ovog iznosa, do 32 milijarde evra je namenjeno za podršku reformama i investicijama navedenim u Planu za Ukrajinu, a isplate su uslovljene ispunjavanjem dogovorenih ciljeva.
Krajem oktobra ove godine, Savet Evropske unije odobrio je izmene Plana za Ukrajinu u okviru Instrumenta za Ukrajinu, koji je ukrajinska vlada usvojila u avgustu 2025. godine.
Od pokretanja Instrumenta za Ukrajinu, već je isplaćeno 6 milijardi evra premosnog finansiranja, 1,89 milijardi evra pretfinansiranja i četiri tranše — otprilike 4,2 milijarde evra, 4,1 milijardu evra, 3,5 milijardi evra i 3,2 milijarde evra respektivno.
(Kurir.rs/ukrinform.rs/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)