Savet Evropske unije odobrio je petu isplatu Ukrajini, u iznosu od preko 1,8 milijardi evra, u okviru Instrumenta za Ukrajinu.

O tome je izvestio Ukrinform, pozivajući se na veb-sajt Saveta EU.

„Ukrajina će dobiti preko 1,8 milijardi evra finansiranja nakon što je Savet usvojio odluku o petoj redovnoj isplati podrške u okviru Instrumenta EU za Ukrajinu“, navodi se u saopštenju.

Pres služba je objasnila da ovaj iznos odražava uspešno završetak devet koraka potrebnih za odobrenje pete tranše od strane Ukrajine, kao i jedan preostali korak iz prethodne, četvrte tranše finansijske pomoći.

„Finansiranje ima prvenstveni cilj da ojača makrofinansijsku stabilnost Ukrajine i podrži kontinuirani rad njene javne uprave“, saopštio je Savet EU.

Naglašava se da su isplate u okviru Instrumenta za Ukrajinu usko povezane sa Planom za Ukrajinu, koji opisuje strategiju Ukrajine za oporavak, rekonstrukciju i modernizaciju, kao i vremenski okvir za reforme potrebne za pristupanje EU u narednim godinama.

Kako je objavljeno, mehanizam za Ukrajinu, koji je stupio na snagu 1. marta 2024. godine, obezbeđuje do 50 milijardi evra stabilnog finansiranja putem grantova i kredita za podršku oporavku, rekonstrukciji i modernizaciji Ukrajine od 2024. do 2027. godine. Od ovog iznosa, do 32 milijarde evra je namenjeno za podršku reformama i investicijama navedenim u Planu za Ukrajinu, a isplate su uslovljene ispunjavanjem dogovorenih ciljeva.

Krajem oktobra ove godine, Savet Evropske unije odobrio je izmene Plana za Ukrajinu u okviru Instrumenta za Ukrajinu, koji je ukrajinska vlada usvojila u avgustu 2025. godine.