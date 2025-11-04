Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping danas je na sastanku sa premijerom Rusije Mihailom Mišustinom ocenio da su odnosi Rusije i Kine ove godine napredovali "uprkos turbulentnom okruženju", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

"Dve strane moraju održavati blisku koordinaciju, efikasno primenjivati važan konsenzus koji smo predsednik Putin i ja postigli, i fokusirati se na fundamentalne interese dve zemlje i naroda, unapređivati našu saradnju i dati novi i veći doprinos svetskom miru i razvoju", rekao je Si Đinping.

Si je dodao da Kina i Rusija treba da "proširuju međusobna ulaganja" i više sarađuju u razvoju veštačke inteligencije, digitalnoj ekonomiji i ekološkoj politici.

1/5 Vidi galeriju Sastanak kineskog predsednika Sija Đinpinga i ruskog premijera Mihaila Mišustina u Pekingu Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government, DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL/SPUTNIK POOL

Blumberg je juče objavio da kineske rafinerije nafte izbegavaju isporuke iz Rusije nakon što su SAD i druge zemlje stavile na crnu listu vodeće ruske proizvođače "crnog zlata", kao i neke od kupaca ovog energenta.

To je objavio Blumberg koji, pozivajući se na neimenovane trgovce naftom, navodi da se kineski državni giganti poput "Sinopeka" i "Petročajne" sada drže po strani i otkazuju neke od ruskih isporuka nakon američkih sankcija uvedenih protiv "Rosnjefta" i "Lukoila" prošlog meseca.