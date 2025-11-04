Predsednik opštine Kernen Benedikt Paulovič pohvalio je bivšeg poljoprivrednika, rođenog 2. septembra 1915. godine, rekavši da je "uzor razboritosti i poštovanja"
UZOR MNOGIMA
NEMAČKA OSTALA BEZ NAJSTARIJEG STANOVNIKA Rođen je tokom Prvog svetskog rata, umro dva meseca nakon rođendana! (VIDEO)
Najstariji poznati Nemac, Karl Hajdl, preminuo je u Baden-Virtembergu u 110. godini.
Karl je umro nekoliko nedelja nakon 110. rođendana, objavila je sinoć opština Kernen im Remstal u Baden-Virtembergu.
Hajdl je "mirno preminuo" u subotu uveče, prema mrtvozorniku koga je angažovala opštinska administracija.
Predsednik opštine Kernen Benedikt Paulovič pohvalio je bivšeg poljoprivrednika, rođenog 2. septembra 1915. godine, rekavši da je "uzor razboritosti i poštovanja", kao i da je impresionirao mnoge ljude "svojom toplinom i prizemnom prirodom".
