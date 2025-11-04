Slušaj vest

Najstariji poznati Nemac, Karl Hajdl, preminuo je u Baden-Virtembergu u 110. godini. 

Karl je umro nekoliko nedelja nakon 110. rođendana, objavila je sinoć opština Kernen im Remstal u Baden-Virtembergu.

Hajdl je "mirno preminuo" u subotu uveče, prema mrtvozorniku koga je angažovala opštinska administracija.

Predsednik opštine Kernen Benedikt Paulovič pohvalio je bivšeg poljoprivrednika, rođenog 2. septembra 1915. godine, rekavši da je "uzor razboritosti i poštovanja", kao i da je impresionirao mnoge ljude "svojom toplinom i prizemnom prirodom".

(Kurir.rs/ZDF/P.V.)

