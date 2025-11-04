Slušaj vest

BIvši potpredsednik SAD Dik Čejni, koji je preminuo danas u 85. godini, svojevremeno je govorio o Balkanu, bivšoj Jugoslaviji i Slobodanu Miloševiću, za koga je rekao da bi želeo da mu vidi leđa, ali bez intervencije američke vojske.

U vreme kada su sukobi u Jugoslaviji eskalirali, Čejni je bio ministar odbrane u administraciji starijeg Buša i imao je ulogu u određivanju američke vojne politike.

Postoje beleške iz tog perioda koje pokazuju da je Čejni bio skeptičan prema bilo kakvoj vojnoj intervenciji SAD u Jugoslaviji.

Smatrao je da je to “evropski problem” koji treba da rešava Evropska zajednica (kasnije EU), a ne američka vojska.

U jednom internom razgovoru navodno je rekao da bi “američka intervencija u ratovima Balkana bila zamka bez kraja”.

Kasnije, tokom 1990-ih, kada je već bio direktor "Halliburtona", povremeno je u intervjuima govorio o “slabosti Klintonove spoljne politike”, navodeći Bosnu i Kosovo kao primere gde SAD “nisu imale jasnu strategiju”.

Tokom potpredsedničke debate 2000. godine, koja je održana nakon protesta 5. oktobra, Čejni je rekao da se nada da to "označava kraj Slobodana Miloševića".

"Mislim da je to verovatno više od svega pobeda za srpski narod. Izašli su na ulice da podrže svoju demokratiju, da podrže svoj glas. U nekim aspektima ovo je nastavak procesa koji je počeo pre deset godina širom istočne Evrope i tek sada je stigao u Srbiju. Videli smo to u Nemačkoj, Rumuniji, Čehoslovačkoj, a narodi istočne Evrope su ustali i zahtevali slobodu. Želimo da učinimo sve što možemo da podržimo odlazak Miloševića. Svakako, međutim, to ne bi podrazumevalo slanje američkih trupa. Mislim da je ovo prilika za Sjedinjene Američke Države da testiraju predsednika Rusije Vladimira Putina. Sada je vreme da saznamo da li je posvećen demokratiji. Da li je spreman da podrži snage slobode i demokratije tamo u istočnoj Evropi", naveo je Čejni.

Čejni je bio jak kritičar Trampa, nazivajući ga kukavicom.