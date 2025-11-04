Slušaj vest

Predsednik Kine Si Đinping retko se pojavljuje nasmejan u javnosti, a državni mediji godinama pažljivo grade njegov imidž kao izuzetno ozbiljnog i strogog lidera. Međutim, fotografije koje je nedavno objavila Bela kuća otkrivaju sasvim drugačiju stranu kineskog predsednika, onu koju kineski građani nemaju priliku da vide.

Snimljene su tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji, gde se Si sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izveštava CNN.

Dok je svet željno iščekivao kako će lideri dve najveće svetske ekonomije rešiti svoja neslaganja oko pitanja kao što su soja, fentanil i napredni kompjuterski čipovi, fotografije sa njihovog bilateralnog sastanka zabeležile su retke, spontane trenutke.

Na jednoj od fotografija, snimljenih u sobi punoj diplomata, Tramp pruža ruku preko stola da pokaže Siju komad papira, čiji sadržaj ostaje nepoznat. Na drugoj, kineski lider se smeši zatvorenih očiju, dok se ministar spoljnih poslova Vang Ji smeši pored njega.

Samo dva dana kasnije, Si je pokazao svoju opušteniju stranu tokom razmene poklona sa južnokorejskim predsednikom Li Dže-Mjungom. Nakon što je od Lija dobio drvenu tablu za drevnu igru Go, kineski predsednik je svom domaćinu i njegovoj supruzi poklonio dva Xiaomi pametna telefona. Zvaničnici su napomenuli da telefoni imaju ekrane proizvedene u Južnoj Koreji, domu tehnoloških giganata poput Samsung-a i LG-ja.

Li je zatim u šali pitao: „Koliko je bezbedna komunikacija?“, što je izazvalo smeh publike. Si se takođe nasmejao i odgovorio: „Možete proveriti da li postoje zadnja vrata.“

Šaljiva dosetka se odnosi na „zadnja vrata“, odnosno skriveni način pristupa korisnikovom uređaju bez njegovog znanja, što je bilo predmet brojnih optužbi između Kine i zapadnih zemalja. Peking je nedavno izrazio zabrinutost zbog američkih predloga za praćenje naprednih čipova, dok su zapadne zemlje više puta upozoravale na sajber bezbednost kineskih uređaja.

Pomenuti trenuci su u oštroj suprotnosti sa pažljivo konstruisanom slikom Sija u Kini, gde je najčešće prikazan kao nepokolebljivi lider, poput predsedavanja vojnom paradom ili držanja govora na partijskim plenumima, demonstrirajući čvrstu kontrolu nad političkim aparatom.

Nisu svi kineski lideri imali tako strogu sliku o sebi. Sijev prethodnik Đijang Cemin, koji je bio predsednik od 1993. do 2003. godine, bio je poznat po svojoj harizmatičnoj ličnosti, kosmopolitskom duhu i spremnosti da komunicira sa štampom.

Ali Si je izabrao drugačiji put. Uz gušenje slobode izražavanja, uspostavio je i strogu kontrolu nad sopstvenim imidžom i protokom informacija. Kineska politika je postala toliko neprozirna da analitičari traže skrivena značenja u svakom detalju - od ispitivanja njegovih reči do procene boje njegove kose.

Zato su Sijevi opušteniji trenuci iz Južne Koreje jedva stigli na strogo kontrolisani kineski internet. Cenzori rutinski uklanjaju svaki sadržaj o Siju koji odstupa od zvanične naracije, a većina zapadnih veb-sajtova i društvenih medija je ionako blokirana u Kini.

Snimke i fotografije koje prikazuju opuštenog Sija u društvu američkog i južnokorejskog predsednika bilo je nemoguće pronaći na najpopularnijim kineskim platformama društvenih medija, Doujin (kineska verzija TikToka) i Sjaohongšu. Samo nekoliko objava medija koji posluju van Kine pojavilo se na Veibu, platformi sličnoj X-u.

Te objave su imale samo nekoliko komentara, iako su deljene stotine puta. Među nekoliko preostalih reakcija, jedan korisnik je ostavio emodži palca gore, a drugi smajlić.

