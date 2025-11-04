Slušaj vest

Industrijalac Gopičand Hindudža, čiji ga je porodični posao učinio najbogatijim čovekom u Velikoj Britaniji, preminuo je danas u 85. godini, posle duge bolesti.

Bogatstvo njegove porodice se procenjuje na oko 41 milijardu evra, prema listi najbogatijih Sandej tajmsa, a sve zahvaljujući vlasništvu nad Hindudža grupom, koja ulaže u brojne grane - od bankarstva i nekretnina do nafte, zabave i komercijalnih vozila.

Hinduja i njegov stariji brat Šričand preselili su se u London osamdesetih godina prošlog veka, odakle su vodili Hindudža grupu.

Šričand je preminuo 2023. godine.

Gopičand se priključio porodičnom biznisu 1959. godine, a pomogao je da se skromna trgovačka operacija njegove porodice, osnovana u Indiji i Iranu početkom 20. veka, transformiše u veliki konglomerat.

Foto: EPA/ANDY RAIN

Ugled porodice je stavljen na test prošle godine kada su četvorica njenih članova, uključujući Hindudžinog brata Prakaša, predsednika Hindudža grupe u Evropi, osuđeni u Ženevi za loše postpuanje prema radnicima u njihovoj kući.

Četvorka je poslednjih godina bila umešana u međusobne parnice oko vlasništva nad imovinom i punomoćja.

Sudija u Londonu izrazio je zabrinutost da je briga o Sričandu, koji je patio od demencije, "marginalizovana" zbog porodične svađe, ali se sve rešilo unutar porodice.

Pre dve godine, Hindudža je otvorila luksuzni hotel vredan blizu dve milijarde evra u bivšem Ratnom ministarstvu na Vajtholu, u srcu političkog Londona, gde gosti mogu da noće u bivšoj kancelariji Vinstona Čerčila za 21.000 do 29.000 evra.