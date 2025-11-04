Slušaj vest

Hersonske vlasti su pokazale posledice još jednog ruskog napada na okrug Korabelni, gde su granatirane stambene četvrti.

Odgovarajući video je na Fejsbuku objavio načelnik vojne uprave grada Hersona Jaroslav Šanko, prenosi Ukrinform.

Ruski napad na Herson Foto: Drustvene Mreže

  "Još jedan zločin ruskih okupatora u Hersonu. Ponovo su granatirali stambene četvrti okruga Korabelni. Izbušeni zidovi, probijeni krovovi, razbijeni prozori… Ljudi su čudom preživeli, iako su ostali bez svojih domova“, napisao je Šanko.

Zaposleni u Hersonskoj upravi za stambene poslove prevezli su jedan par u privremeni smeštaj dok se rešava pitanje njihovog stanovanja. Socijalni radnici su posetili sve adrese oštećenih domova.

Kako je objavio Ukrinform, šest osoba je povređeno u Hersonskoj oblasti tokom proteklog dana usled ruskih udara.

(Kurir.rs/ukrinform.net/Prenela: M. V.)

