Više od 500 građana američke savezne države Mejn bili su u šoku kada im je na kućnu adresu stigao telegram u kojem im neprofitna organizacija Mejn Helt izražava saučešće jer su preminuli, iako su bili živi.

Mejn Helt je poslala telegrame saučešća na 531 adresu, uz informacije kako njihovi naslednici treba da postupaju po pitanu nasledstva, preneo je ABC njuz.

Ova organizacija pruža usluge u Mejnu i Nju Hempširu.

Iz ove neprofitne organizacije su pokušali da isprave brljotinu tako što su poslali saopštenje u kojem se navodi da su telegrami poslati zbog "greške u kompjuterskom sistemu Mejn Helta".

"Iskreno žalimo zbog ove greške i šaljemo izvinjenje svim pacijentima koji su bili pogođeni. U ovom trenutku, pomenuti pacijenti nisu proglašeni preminulima i ovo pitanje je apsolutno rešeno", dodali su iz organizacije.

Žena iz Stenforda, koja je želela da ostane anonimna, rekla je za CBS13 njuz da joj je bilo "prilično uznemirujuće" da dobija telegram od Mejn Helta u kojem joj izražavaju saučešće zbog njene smrti.