Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je na samitu o proširenju EU izjavio da će Ukrajina jedino prihvatiti "punopravno članstvo u Evropskoj uniji"."Ako govorimo o članstvu u EU, ono mora biti punopravno. Čini mi se da je veoma važno da za istim stolom imamo ravnopravne zemlje", rekao je Zelenski.