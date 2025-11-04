Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zamolio je mađarskog premijera Viktora Orbana da ne blokira prijem Kijeva u Evropsku uniju.

"Mi smo u ratu za opstanak i zaista bismo voleli da nas mađarski premijer podrži, ili bar da nas ne blokira", izjavio je Zelenski na događaju koji je organizovala televizija Euronews.

Brisel vidi proširenje kao geostrateški prioritet suočen s agresijom Kremlja, a komesarka EU za proširenje, Marta Kos, izjavila je da je primanje novih zemalja "realna mogućnost u narednim godinama".

Deset zemalja trenutno nastoji da se pridruži Uniji — iako su neke, poput Turske, praktično zamrznute u procesu, navodi Frans24.

Kos je rekla da želi zeleno svetlo sledećeg meseca za Ukrajinu i Moldaviju da nastave sa zvaničnim pregovorima, ali mađarski premijer Orban, "poznat po svojim proruskim stavovima, koči napredak Kijeva", navodi se.

Foto: EPA/Andrej Čukić

U godišnjem izveštaju o napretku zemalja kandidata, izvršni organ EU pohvalio je Kijev zbog sprovođenja ključnih reformi uprkos tekućem ratu s Rusijom.

Međutim, Brisel je upozorio na "nazadovanje" u borbi protiv korupcije nakon što je Zelenski bio prinuđen da povuče poteze koji su ograničavali nezavisnost agencija za borbu protiv korupcije, zbog nezadovoljstva evropskih partnera.

Zvaničnici EU izrazili su strah da bi Orban mogao nastaviti da blokira kandidaturu Kijeva sve do izbora u Mađarskoj sledeće godine, koristeći to pitanje za pridobijanje birača.

"Ako zemlje kandidati ispunjavaju svoje obaveze, a dokaz za to je ovaj izveštaj, onda i EU treba da ispuni svoje,“ rekla je Kos.

Crna Gora, koja prednjači u procesu, navodi da želi da završi pregovore do kraja 2026. godine, dok Albanija cilja na 2027, a Ukrajina i Moldavija na 2028.