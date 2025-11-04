Slušaj vest

Nemačka vlada nudi novčanu nadoknadu Avganistancima kojima je obećan prijem u zemlju, kao i drugu pomoć ako se dobrovoljno odreknu prava na ulazak, piše nemački list FOKUS.

Ministarstvo unutrašnjih poslova priznaje da ne može da garantuje da će program prijema iz Avganistana biti završen do kraja godine, zbog čega su se odlučili za ovaj neobičan sporazum.

Ponuda je detaljno opisana u pismu Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a namenjena je dvema grupama: oko 60 ljudi sa spiska onih čija su ljudska prava ugrožena i oko 600 ljudi iz drugog programa. U pismu se navodi da ako prihvate ponudu, Avganistanci gube sva buduća potraživanja prema nemačkoj vladi.

Kao glavni razlog za ovu ponudu, Ministarstvo unutrašnjih poslova (CSU) Aleksandra Dobrindta navodi vremenske rokove. Naime, Avganistanci koji čekaju da uđu u Nemačku trenutno se nalaze u Pakistanu, čija vlada želi da ih protera.

U razgovorima je, kako se navodi, ministar spoljnih poslova Johan Vadeful (CDU) uspeo da ispregovara odlaganje deportacija do kraja godine, ali je Pakistan postavio ultimatum ovim ljudima da odu.

Ministarstvo je stoga, suprotno prethodnim izjavama, procenilo da ne može da garantuje da će sve procedure biti završene na vreme. „Nažalost, nije garantovano da će sve procedure biti završene na vreme“, navodi se u pismu GIZ-a. Ova promena stava mogla bi biti povezana i sa tužbom koja je trenutno u toku pred Saveznim ustavnim sudom.

Hiljade evra za povratak u opasnost

Prema ponudi, samohrana žena bi dobila jednokratnu finansijsku podršku od 1.500 evra u Pakistanu i dodatnih 5.000 evra kao „pomoć za novi početak“. Iznosi za porodice bi bili veći. Međutim, nemačka vlada pretpostavlja da bi se ovi ljudi morali vratiti u Avganistan, zemlju iz koje su pobegli od talibanskog režima, zbog čega im je Nemačka u početku obećala zaštitu.

Povratak u domovinu nosi ogromne rizike za njih - od značajnih ograničenja do mučenja ili čak smrti, osim ako nemačka vlada nije zaključila poseban sporazum sa talibanima o njihovoj zaštiti. Odlazak u treću zemlju bi, prema ponudi, bio moguć samo „u izuzetnim slučajevima i uz prethodne individualne provere“.

Pored novca, ponuda uključuje i materijalne usluge kao što su pomoć u dobijanju dozvola za izlazak, medicinska pomoć i tri meseca smeštaja, hrane i psihosocijalne nege po dolasku u Avganistan.

Eva Bajer: Ponuda nemačke vlade je loša

Eva Bajer, portparolka humanitarne organizacije Kabul Luftbrike, smatra ponudu nemačke vlade lošom. Ona ističe da 6.500 evra za samohranu ženu ne bi pokrilo ni troškove koje su ti ljudi već imali samo da bi pobegli iz Avganistana u Pakistan. „Mnogi Avganistanci su prodali sve što su imali - sada ne mogu da dobiju novu kuću za taj iznos“, naglašava Bajer.

Prvobitne reakcije Avganistanaca na ponudu su izuzetno negativne. Jedna osoba je rekla: „Ne želim novac ni hranu. Želim bezbednost. Ne mogu da se vratim.“