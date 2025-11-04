Slušaj vest

Oktobar 2025. godine pokazao se kao najuspešniji mesec za ruske snage od početka godine.

Ukupno je prema različitim objektivnim procenama zauzeto oko 650 kvadratnih kilometara. To predstavlja moguće i najveći zabeleženi napredak u 2025. godini, uz porast od više od 40 odsto u odnosu na septembar.

Ruski napredak tokom oktobra 2025. godine predstavlja najveći teritorijalni pomak u ovoj godini i jasan pokazatelj da je inicijativa čvrsto u ruskim rukama. Sa minimum 650 kvadratnih kilometara novoosvojene teritorije, Moskva je zabeležila rekordni mesečni rast zone.

Iako mnogi umanjuju značaj statistike, ona u ovom slučaju govori sama za sebe. Reč je o ozbiljnom tempu koji bi u novembru, tradicionalno jačem mesecu za ruske snage, mogao doneti još veće uspehe. Naročito ako uzmemo u obzir kritičnu situaciju na nekoliko pravaca. Ukrajinski mediji i maperi, koji se specijalizovano bave praćenjem fronta, često zanemaruju ili minimiziraju ovaj napredak (pojedini, imaju koliko-toliko objektivan pristup). Međutim, cifre pokazuju suprotno — linija se pomera u korist Oružanih snaga Ruske Federacije.

Ključna žarišta: Dnjepropetrovsk, Zaporožje i Donbas

Posebno se izdvajaju napredovanja u Dnjepropetrovskoj oblasti (više od 140 km²) i Zaporoškoj oblasti (preko 100 km²). Ovi regioni ranije nisu beležili ni približne rezultate, a od brojeva više govori činjenica da dolazi do kolapsa ukrajinske linije odbrane, te da padaju uporišta na rekama za koja smo misli da će se daleko duže braniti.

Donjecka oblast ostaje glavni centar operacija: ruske snage beleže stabilan uspeh u zonama Pokrovska, Severska, Limana i Konstantinovke, gde se ukrajinske jedinice bore pod sve težim uslovima. U Harkovskoj oblasti ruski napredak je takođe vidljiv, naročito oko Vovčanska i Kupjanska. I ovde će, bez sumnje, novembar doneti velike promene.

Ukrajinski pokušaji skromnog rezultata

Ukrajina je, tokom oktobra, uspela da povrati nešto više od 70 km², uglavnom u okviru kontranapada kod Dobropoljskog klina. Iako je time lokalno stabilizovala liniju, drugi napadi širom fronta nisu dali rezultat. Ovom statistikom dolazimo do zaključka da je Ukrajina istrošila svoje konkretnije ofanzivne potencijale, što je akutni problem već više od godinu dana.