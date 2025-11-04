Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakon kojim se odobrava upotreba rezervista za zaštitu rafinerija nafte i druge energetske infrastrukture u Rusiji, usred ukrajinskih napada na takve objekte gotovo svake nedelje.

Ti ukrajinski napadi dronova redovno oštećuju naftna i gasna postrojenja i cevovode, što dovodi do viših cena goriva.

Zakon koji je potpisao Putin otvara mogućnost slanja rezervista "radi obezbeđivanja zaštite osnovnih objekata" na zahtev vlade i u zamenu za finansijsku nadoknadu.

Ukrajinski napad dronovima na rafineriju nafte na Uralu.

Rezervisti su oni koji su služili u vojsci ili drugim bezbednosnim snagama, a potpisali su ugovore o naknadnom uključivanju u rezervu.

Rusija je u septembru 2022. godine mobilisala oko 300.000 rezervista za borbu u Ukrajini, nekoliko meseci posle početka ofanzive protiv zemlje i u vreme kada su se njene snage suočavale sa poteškoćama.

Međutim, od početka rata nije proglašena opšta mobilizacija, jer je ruska vojska privlačila dobrovoljce obećavajući im visoke plate i socijalne beneficije.

Poslednjih meseci, Ukrajinci su pojačali napade na ruska skladišta nafte i rafinerije u pokušaju da prekinu prihode od ugljovodonika koji finansiraju ratne napore Kremlja.

Rusija je sprovela nekoliko serija napada na elektroenergetska i gasna postrojenja u Ukrajini, uzrokujući prekide u snabdevanju i prinudna isključenja struje dok se zima približava.