Izjava predsednika SAD Donalda Trampa da su Nikolasu Maduru dani u Venecueli odbrojani bila je jasan pokazatelj mogućih sledećih poteza Vašingtona u regionu.

Kada je direktno upitan da li Sjedinjene Države nameravaju da objave rat Venecueli, Tramp je kratko odgovorio: „Sumnjam. Ne mislim tako.“ Međutim, kada je upitan da li je, po njegovom mišljenju, Madurov predsednički mandat završen, odgovorio je: „Rekao bih da. Mislim da jeste.“

Tramp je izgleda odbacio neke od nedavnih izveštaja da se američka vojska sprema da napadne vojne ciljeve u Venecueli povezane sa narko-kartelima i da bi takve operacije mogle uslediti u narednim danima, iako nije u potpunosti isključio tu mogućnost. „Ne bih rekao da bih to uradio“, rekao je. „Neću vam reći šta ću uraditi sa Venecuelom“.

RAST TENZIJA IZMEĐU SAD I VENECUELE

Od avgusta je došlo do oštrog zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Karakasa. Trampova administracija udvostručila je nagradu za informacije koje vode do hapšenja Madura, podižući je na 50 miliona dolara zbog optužbi za trgovinu drogom, i istovremeno je poslala amfibijsku borbenu grupu spremnu za raspoređivanje u Karipsko more u okviru takozvane „operacije protiv narkoterorizma“. U poslednjih nekoliko dana američko prisustvo u regionu dodatno je pojačano dolaskom kompletne udarne grupe nosača aviona na Karibe.

Prema objavljenim izveštajima, američke snage su već izvele 15 napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu u rejonu Kariba i istočnog Pacifika, pri čemu je poginulo 61 lice.

Foto: Shutterstock, CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Najnoviju akciju, o kojoj je 2. novembra govorio ministar odbrane Pit Hegset, nazvao je direktnom operacijom protiv plovila za koje obaveštajne službe veruju da su umešane u šverc. „Taj brod, kao i svaki drugi, bio je našim obaveštajnim službama identifikovan kao umešan u ilegalni šverc droga, kretao se poznatom rutom i prevozio drogu“, rekao je Hegset.

Tokom te akcije, prema njegovim rečima, na brodu su se nalazile tri osobe koje su navodno pripadale narkoterorističkim grupama. Sve tri su ubijene, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen.

-Ovi narkoteroristi dovode drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance i to neće proći. Ministarstvo će se sa njima obračunati upravo onako kako smo se obračunali sa Al Kaidom“, izjavio je Hegset.

- Nastavićemo da ih pratimo, mapiramo, lovimo i ubijamo, dodao je.

Foto: YURI KOCHETKOV/EPA

ZNACI MOGUĆE AMERIČKE INTERVENCIJE

I pored Trampovih nastojanja da zadrži neodređenost oko svog stava, svakodnevno se pojavljuju novi pokazatelji koji upućuju na mogućnost neposrednih američkih operacija protiv Venecuele. Rojters je 2. novembra objavio da američke snage nadograđuju i obnavljaju objekte u vojnoj bazi u Portoriku, koja se nalazi relativno blizu Venecuele.

Agencija navodi da je dobila satelitske snimke koji pokazuju radove na bazi Roosevelt Roads, ranije korišćenoj u vojne svrhe. Takođe je izvešteno da SAD grade kapacitete i na civilnim aerodromima u Portoriku i na ostrvu Sent Kros, na Američkim Devičanskim ostrvima, udaljenim oko 500 kilometara od obala Venecuele.

Karakas se priprema za mogući napad. Venecuela već sprovodi odbrambene pripreme, uvodi mere decentralizacije snaga i održava vojne vežbe s ciljem smanjenja ranjivosti kritične infrastrukture.

S druge strane, američka strategija pritiska i promena režima evidentna je iz Trampovih izjava. Međutim, to ne podrazumeva nužno neposrednu kopnenu invaziju na glavni grad. Svaka potencijalna akcija protiv Venecuele verovatno bi bila ograničena i osmišljena tako da oslabi Madurovu poziciju, umesto da ga odmah svrgne.