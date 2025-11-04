Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetio je danas vojnike na komandnom punktu 1. korpusa Nacionalne garde "Azov", koji zajedno s drugim jedinicama brani Dobropoljski pravac.

Zelenski je sa pripadnicima Azova razgovarao o situaciji na frontu, aktuelnim potrebama jedinica i uručio državna odlikovanja, preneo je Ukrinform.

Posebna pažnja bila je posvećena pitanjima naoružanja, povećanju proizvodnje dronova, potrebama brigada i iskustvu 1. korpusa "Azov".

"Saslušali smo izveštaje vojnika, razgovarali o situaciji na liniji fronta i najvažnijim potrebama. Mnogu pažnju smo posvetili naoružanju, razvoju dronova, brigadama i iskustvu naših jedinica", naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Kako se navodi, posebno je bilo reči o razvoju dronskih kapaciteta, primeni optičkih i visokotehnoloških sistema u kombinaciji s artiljerijom, dalekometnim i preciznim projektilima, kao i o oslobađanju ukrajinskih vojnika iz ruskog zarobljeništva.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) SAFARI NA LJUDE! Ukrajinski Azov objavio snimak kako Rusi love ukrajinske farmere! (FOTO/VIDEO)
Ukrajina Rusija dron farmeri
PlanetaVELIKO SLAVLJE U REDOVIMA UKRAJINSKOG AZOVA: "Oslobodili smo još jedno selo u Donjeckoj oblasti, moramo sprečiti probijanje odbrane" (FOTO/VIDEO)
111111.png
PlanetaUKRAJINA SE OPRAŠTA OD SVOJE HEROINE: Mlada studentkinja (19), pripadnica Azova, poginula na frontu! (FOTO)
01f0eb76-1e96-4389-9e0a-4cb92e39b58f.jpg
PlanetaKOMANDANT AZOVA POZIVA NA MOBILIZACIJU: Ukrajina mora da se sprema za rat koji može trajati i 20 godina!
ukrajinska vojska Azov.jpg
PlanetaUKRAJINSKA LINIJA SE RASPADA, POGLEDAJTE MAPU I SVE ĆE VAM BITI JASNO! Kijev šalje ELITNU JEDINICU, komandant poručio Zelenskom: Ovo je haos, SVAKI DAN SVE GORE
pokrovsk rat u Ukrajini.jpg
PlanetaRUSKINJA NADEŽDA DOBILA 22 GODINE ROBIJE ZBOG IZDAJE RUSIJE! Optužili da je prikupljala novac za Azov (FOTO/VIDEO)
profimedia-1013858197.jpg