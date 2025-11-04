Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetio je danas vojnike na komandnom punktu 1. korpusa Nacionalne garde "Azov", koji zajedno s drugim jedinicama brani Dobropoljski pravac.

Zelenski je sa pripadnicima Azova razgovarao o situaciji na frontu, aktuelnim potrebama jedinica i uručio državna odlikovanja, preneo je Ukrinform.

Posebna pažnja bila je posvećena pitanjima naoružanja, povećanju proizvodnje dronova, potrebama brigada i iskustvu 1. korpusa "Azov".

"Saslušali smo izveštaje vojnika, razgovarali o situaciji na liniji fronta i najvažnijim potrebama. Mnogu pažnju smo posvetili naoružanju, razvoju dronova, brigadama i iskustvu naših jedinica", naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Kako se navodi, posebno je bilo reči o razvoju dronskih kapaciteta, primeni optičkih i visokotehnoloških sistema u kombinaciji s artiljerijom, dalekometnim i preciznim projektilima, kao i o oslobađanju ukrajinskih vojnika iz ruskog zarobljeništva.