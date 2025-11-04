Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski razgovarao je o operativnoj situaciji u blizini Pokrovska i njegove okoline sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade, koja drži odbranu u ovom sektoru fronta.

Prema Ukrinformu, Zelenski je vest objavio na Fejsbuku.

„Operativna situacija kod Pokrovska i na njegovoj periferiji bila je glavna tema razgovora sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade, koja je angažovana u odbrambenoj operaciji na ovom sektoru fronta. Danas sam se sastao sa ratnicima u njihovom sektoru fronta i uručio im državna priznanja", istakao je Zelenski.

Zelenski razgovarao o operativnoj situaciji u blizini Pokrovska i njegove okoline sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade Foto: Printskrin Youtube

Na veb-sajtu predsednika objavljeno je da je komandant brigade Andrij Turčin obavio Zelenskog o operativnoj situaciji u zoni odgovornosti njegove jedinice, obezbeđenju položaja svim potrebnim zalihama i rotacijama. Prema njegovim rečima, brigada je među liderima u korišćenju dronova-presretača.

Tokom sastanka sa komandantima odeljenja, učesnici su razgovarali o iskustvu brigade, daljem razvoju sektora dronova, implementaciji ugovornog programa „18–24“, predstavljanjem prelasku na vojsku zasnovanu na ugovoru, konkretnim aspektima brigade i pozivima. digitalizacija procesa u Oružanim snagama.

Predsednik je izrazio važnost vojnicima za odbranu Ukrajine i za njihovu svakodnevnu službu i upravljanje im državna odlikovanja. Minutom ćutanja odata je počast palim borcima.

