Svi letovi na aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu trenutno su obustavljeni zbog pretnje bombom na jednom letu.

Bezbednosna vanredna situacija proglašena je u 11.30 sati po istočnoameričkom vremenu, a u pitanju je let koji je sleteo iz Hjustona, koji je brzo okružen vozilima hitnih službi.

Putnici koji su ostali na pisti rekli su da je pretnja bombom bila na letu kompanije United iz Hjustona, a avion su ubrzo opkolila vozila hitnih službi, prenosi Dejli mejl.

Radarski podaci za letove oko aerodroma pokazali su nekoliko aviona kako kruže iznad aerodroma tokom zaustavljanja saobraćaja, dok su drugi preusmereni na druge lokacije.

Kurir.rs/Dejli mejl

