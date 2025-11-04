TRAMP UBLAŽIO SANKCIJE BELORUSIJI: Novi korak u poboljšanju odnosa između Vašingtona i Minska
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ublažilo je danas deo sankcija protiv Belorusije, ukinuvši mere koje su se odnosile na nacionalnu aviokompaniju Belavija i dozvolivši transakcije povezane s avionom predsednika te zemlje Aleksandra Lukašenka.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD zvanično je ukinula sankcije protiv Belavije i jednog aviona koji je ranije bio pod merama zbog navodne upotrebe od strane visokih zvaničnika i članova Lukašenkove porodice, preneo je Rojters.
Takođe je izdata opšta licenca kojom se dopuštaju određene transakcije u vezi s korišćenjem tri prethodno sankcionisana aviona koje koristi Lukašenko ili kompanija Slavkali, povezana s njegovom vladom.
U licencu su uključeni "Boing 737" u vlasništvu beloruske vlade, koji se koristio kao predsednički avion, još jedan avion iz predsedničke flote, kao i luksuzni helikopter kompanije Slavkali, koji je služio za prevoz Lukašenka između njegove rezidencije i Minska.
Ova odluka označava novi korak u poboljšanju odnosa između Vašingtona i Minska, nakon godina američkih napora da izoluje beloruske vlasti, uključujući i sankcije protiv samog Lukašenka, preneo je Rojters.
Belorusija je u septembru, nakon apela američkog predsednika Donalda Trampa, oslobodila 52 zatvorenika i zauzvrat dobila obećanje o delimičnom ublažavanju sankcija, što omogućava Belaviji da servisira i nabavlja delove za svoje avioneVećina američkih sankcija protiv Belorusije i dalje ostaje na snazi, uključujući one koje se odnose na Lukašenka i njegovu porodicu, uvedene zbog spornih predsedničkih izbora 2020. godine, podrške Moskvi i gušenja opozicije.
