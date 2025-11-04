Ukinute mere koje su se odnosile na nacionalnu aviokompaniju Belavija

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ublažilo je danas deo sankcija protiv Belorusije, ukinuvši mere koje su se odnosile na nacionalnu aviokompaniju Belavija i dozvolivši transakcije povezane s avionom predsednika te zemlje Aleksandra Lukašenka.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD zvanično je ukinula sankcije protiv Belavije i jednog aviona koji je ranije bio pod merama zbog navodne upotrebe od strane visokih zvaničnika i članova Lukašenkove porodice, preneo je Rojters.

Takođe je izdata opšta licenca kojom se dopuštaju određene transakcije u vezi s korišćenjem tri prethodno sankcionisana aviona koje koristi Lukašenko ili kompanija Slavkali, povezana s njegovom vladom.

U licencu su uključeni "Boing 737" u vlasništvu beloruske vlade, koji se koristio kao predsednički avion, još jedan avion iz predsedničke flote, kao i luksuzni helikopter kompanije Slavkali, koji je služio za prevoz Lukašenka između njegove rezidencije i Minska.

Ova odluka označava novi korak u poboljšanju odnosa između Vašingtona i Minska, nakon godina američkih napora da izoluje beloruske vlasti, uključujući i sankcije protiv samog Lukašenka, preneo je Rojters.

Belorusija je u septembru, nakon apela američkog predsednika Donalda Trampa, oslobodila 52 zatvorenika i zauzvrat dobila obećanje o delimičnom ublažavanju sankcija, što omogućava Belaviji da servisira i nabavlja delove za svoje avioneVećina američkih sankcija protiv Belorusije i dalje ostaje na snazi, uključujući one koje se odnose na Lukašenka i njegovu porodicu, uvedene zbog spornih predsedničkih izbora 2020. godine, podrške Moskvi i gušenja opozicije.