Ruski predsednik na ceremoniji dodele nagrada proizvođačima „Posejdona“ i „Burevestnika“

Rusija je započela serijsku proizvodnju raketnog sistema "Orešnik", objavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

„Stvorili smo, pustili u rad i započeli serijsku proizvodnju raketnog sistema srednjeg dometa „Orešnik“, rekao je Putin tokom ceremonije dodele nagrada proizvođačima „Posejdona“ i „Burevestnika“.

Balistička raketa srednjeg dometa „Orešnik“, opremljena nenuklearnom hipersoničnom bojevom glavom, prvi put je uspešno testirana u borbenim uslovima 21. novembra 2024. godine.

Borbeno testiranje raketnog sistema srednjeg dometa „Orešnik“ sprovodi se kao odgovor na agresivne akcije zemalja NATO - a protiv Rusije, tačnije na upotrebu američkog i britanskog oružja dugog dometa od strane ukrajinskih oružanih snaga , saopštio je ruski predsednik.

Proizvodnja „burevesnika“ i „posejdona“ ima istorijski značaj za ceo 21. vek za ruski narod i važna je za bezbednost i strateški paritet u decenijama koje dolaze, izjavio je Putin.

Posejdon Foto: Printskrin / You Tube

Po dometu, „burevesnik“ je premašio sve poznate raketne sisteme u svetu, istakao je Putin.

Izviđački brod NATO-a je stalno bio u zoni tokom testiranja „burevesnika“ 21. oktobra, rekao je Putin.

„Nismo ga ometali. Neka vide“, poručio je ruski lider.

On je takođe naglasio da je brzina „posejdona“ nekoliko puta je veća od brzine svih modernih brodova.

Putin je dodao da se u proizvodnji „burevesnika“ i „posejdona“ koriste samo domaći materijali i dodao da će upotreba novih materijala u proizvodnji novog oružja omogućiti prodore ne samo u vojnoj sferi, već i u civilnom sektoru.