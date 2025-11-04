Slušaj vest

Holandski desničar Gert Vilders priznao je poraz na tesnim izborima u utorak, čestitajući centrističkom kandidatu Robu Jetenu, koji je sa 38 godina na dobrom putu da postane najmlađi i prvi otvoreno gej premijer Holandije.

Vilders je čestitao Jetenu na pobedi pred novinarima, rekavši da ima prednost od 28.000 glasova i da su šanse da se to promeni minimalne. Vilders je ranije na društvenim mrežama iznosio neosnovane tvrdnje da je bilo nepravilnosti na izborima.

Gert Vilders Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Holandska centristička stranka D66 (Demokrate 66, socijalno-liberalna stranka) osvojila je najviše glasova na opštim izborima održanim pre šest dana.

Pregovori o formiranju koalicione vlade su proces koji u Holandiji obično traje mesecima.

Proevropski liberalni D66 je utrostručio svoj mandat zahvaljujući optimističnoj kampanji i povećanim ulaganjima u oglašavanje, dok je Vilders izgubio veliki deo podrške koja mu je donela iznenadnu pobedu na izborima 2023. godine.