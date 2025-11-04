Slušaj vest

Posle nekoliko nedelja rastezanja, preklinjanja i oprečnih izjava, konačno je postalo jasno da Ukrajina neće tako uskoro dobiti američke krstareće rakete "Tomahavk".

Barem je tako rekao američki predsednik Donald Tramp.

Poznati britanski vojni analitičar Majkl Klark danas je komentarisao odluku odgovarajući na pitanja čitalaca i gledalaca britanskog Skaj njuza .

Klark je rekao da je američki predsednik uveren da nije pogrešio u vezi sa Tomahavcima - ali je istakao da je Rusija očigledno „zabrinuta zbog njih“.

„Zabrinuti su zbog dometa i preciznosti ovih raketa“, rekao je Klark. Dodao je: „Ako bi Amerikanci bili spremni da daju dovoljno Tomahavka Ukrajini, oko 200, kako bi Ukrajinci zaista mogli da napadnu ruske rafinerije, vojne ciljeve, mislim da bi to promenilo rusko razmišljanje o nastavku rata sledeće godine“.

Rekao je da je strah od ovakvog ishoda naveo Vladimira Putina da nedavno pozove Trampa kako bi ga smirio.

Klark je rekao da ne misli da će Tramp promeniti mišljenje i sumnja da pokušava da se izvuče iz rata.

Ali Klark je naglasio da Ukrajina nema razloga za očajanje jer već imaju zamenu za rakete Tomahavk - britansko-francuske rakete Storm Šedou/SKALP i domaće rakete Flamingo.

Klark je rekao da ako Ukrajina uspe da ojača svoje proizvodne kapacitete raketa „Flamingo“, mogla bi da „uradi posao koji sada žele sa „Tomahavcima“.

„Ako ovaj rat potraje do sledećeg leta, Ukrajinci bi mogli otkriti da imaju zaista veliku prednost u mogućnosti da proizvode Flamingo. Ali možete se kladiti da Rusi ciljaju proizvodne lokacije za te rakete, zbog čega se neki elementi sada proizvode u Evropi. Ali Rusi će očajnički želeti da spreče da Flamingo uđe u zaista veliku proizvodnju“, rekao je Klark.

Takođe treba napomenuti da Ukrajinci tvrde da već proizvode oko pedeset „Flaminga“ mesečno, sa ciljem da povećaju proizvodnju na skoro 200 mesečno, u roku od nekoliko meseci. To je prilično optimističan cilj u čije ostvarivanje mnogi sumnjaju. S druge strane, treba naglasiti da još uvek nema potvrđene upotrebe ove rakete za udare duboko u Rusiji, što bi moglo da znači tri stvari.

Prvo, što još uvek nema domet i mogućnosti koje proizvođač tvrdi da ima (a govorimo o dometu od skoro 3.000 km, sa bojevom glavom koja navodno teži više od 1.100 kilograma). Drugo, što su već korišćene, ali to nije zabeleženo niti javno saopšteno. Ili treće, kako mnogi sumnjaju, Ukrajinci čuvaju te rakete za seriju potencijalno većih udara na važne ciljeve.