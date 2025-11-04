Slušaj vest

Briselski aerodrom privremeno je zatvoren nakon što je večeras uočen dron, saopštili su belgijska služba kontrole letenja i portparol aerodroma.

Portparol je navela da su trenutno obustavljeni i dolazni i odlazni letovi, navodeći da ne može da kaže koliko dugo će aerodrom ostati zatvoren, preneo je Rojters.

Manji aerodrom u Liježu takođe je saopštio da je trenutno zatvoren nakon što su uočeni dronovi.

Portparol belgijske službe kontrole letenja Kurt Verviligen rekao je da je neposredno pre 19.00 sati po Griniču dron viđen u blizini briselskog aerodroma i da je aerodrom zbog toga zatvoren iz predostrožnosti.

Aerodrom u Kopenhagenu i aerodromu u Oslu bili su nakratko zatvoreni u septembru zbog pojave dronova u blizini.

Dronovi su viđeni i iznad belgijske vojne vazduhoplovne baze prošlog vikenda.

Kurir.rs/Rojters

