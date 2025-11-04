Slušaj vest

Fotografije koje su nastale u Donjeckoj oblasti otkrivaju neverovatnu taktiku ukrajinske vojske za zaštitu od udara ruskih dronova koja podrazumeva postavljanje "mrežastih tunela" iznad kritičnih oblasti ili važnih puteva.

Naime, na fotografijama se mogu videti ukrajinski vojnici koji postavljaju mreže protiv dronova preko puteva u Donjeckoj oblasti kako bi zaštitili vozila od ruskih napada dronovima.

Ovo je odgovor na sve veću pretnju od FPV dronova koji se koriste za ciljanje ruta snabdevanja i evakuacije.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Mreže, često napravljene od prenamenjenih poljoprivrednih ili ribarskih mreža, namenjene su fizičkom blokiranju ili onesposobljavanju dronova mršenjem u njihove propelere ili zaklanjanjem njihovog pogleda na metu.

Svrha postavljanja ovakve mreže je zaštita vozila, uključujući kamione za snabdevanje i transportere osoblja, od ruskih dronova.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Metod koji se koristi zove se "mrežasti tunel"

Mreže se rastežu preko puteva kako bi se stvorili "mrežasti tuneli" koji se mogu protezati kilometrima, fizički ometajući putanju dronova.

Instalacija je koncentrisana duž ključnih ruta blizu linija fronta, kao što su putevi u i oko gradova poput Dobropilje i Kostantinovke.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Iako jednostavna na prvi pogled, zaštita puteva "mrežastim tunelima" može značajno smanjiti efikasnost FPV dronova. Letelice koje lete na niskim visinama suočavaju se s fizičkom preprekom, gube mogućnost manevrisanja i postaju nesposobne za precizne napade na pokretne mete.

Dok neke mreže prave ukrajinski vojnici, mnoge su donirane, a međunarodni partneri i dobrotvorne organizacije obezbeđuju materijale nabavljene iz industrija poput ribarstva.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Postavljanje izuzetno opasno jer vojnici rade dok je na snazi vazdušna opasnost

Proces postavljanja je opasan, jer vojnici rade pod stalnom pretnjom vazdušnih napada, artiljerijske vatre i drugih napada dronova.

Mreže nisu savršeno rešenje, dronovi i dalje mogu da pronađu puteve kroz njih ili ih zaobiđu, ali su ključni sloj odbrane.