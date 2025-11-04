Slušaj vest

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum izjavila je danas da se jednostrana američka vojna akcija u Meksiku "neće dogoditi" uprkos pojačanim vojnim naporima SAD poslednjih meseci, uključujući udare u Karipskom moru i u Latinskoj Americi.

TV Mreža NBC News objavila je u ponedeljak da su SAD počele detaljno planiranje nove antikartelske misije u Meksiku, uključujući slanje trupa i obaveštajnih oficira u tu zemlju, prenosi Rojters.

"To se neće dogoditi. Nemamo izveštaje da će se to dogoditi, a osim toga i ne slažemo se sa tim", rekla je Šejnbaum na konferenciji za novinare.

Predsednica Meksika je više puta odbacila jednostranu vojnu akciju SAD u njenoj zemlji, kao i ponude predsednika SAD Donalda Trampa da pošalje američke trupe da pomognu u borbi protiv narko-kartela.

Od početka septembra, SAD napadaju sumnjive brodove za transport narkotika u istočnom Pacifiku i na Karibima i u tima napadima je likvidirano više desetina ljudi.

Trampova administracija je optužila žrtve tih napada da su trgovci drogom, ali bez validnih dokaza.

