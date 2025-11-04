Slušaj vest

Bela kuća razmatra tri moguća scenarija vojnih akcija protiv Venecuele, piše New York Times pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

- Prvi scenario predviđa vazdušne udare po vojnim objektima kako bi se Maduru oduzela vojna podrška. Drugi pristup podrazumeva slanje američkih specijalnih jedinica, poput armijske jedinice Delta ili šestog odreda mornaričkih foka, sa zadatkom da uhapse ili ubiju Madura - navodi se u tekstu.

Treći scenario predviđa angažovanje američkih antiterorističkih jedinica koje bi preuzele kontrolu nad aerodromima i bar delom naftnih polja i infrastrukture Venecuele.

Prema oceni lista, ova dva poslednja scenarija nose veći rizik za američke snage na terenu, ali i za civilno stanovništvo, naročito ako bi se operacije sprovodile u urbanim područjima.

Obostrano zaoštravanje odnosa

Poslednjih nedelja Sjedinjene Države više puta su upotrebile oružane snage za uništavanje čamaca u Karipskom moru koji su, prema njihovim tvrdnjama, prevozili narkotike.

Američke vlasti ove akcije predstavljaju kao deo borbe protiv transnacionalnog kriminala i trgovine drogom.

Zbog toga su odnosi između Karakasa i Vašingtona doživeli novo pogoršanje. Bela kuća je, prema navodima izvora, dozvolila CIA-i da sprovodi tajne operacije u Venecueli radi destabilizacije vlade Nikolasa Madura.

Američki državni tužilac Pem Bondi ponudio je nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi pomogle u njegovom hapšenju. Vašington tvrdi da predsednik Venecuele „koristi terorističke organizacije za isporuku narkotika u Sjedinjene Države“.

Američki ratni brodovi blizu venecuelanskih obala

Prema izveštaju Newsweek-a, pozivajući se na satelitske snimke, američki nosač helikoptera Iwo Jima i prateći ratni brodovi nalaze se na oko 200 kilometara od ostrva La Orčila, gde je smeštena jedna od ključnih avio-baza i radarskih stanica Venecuele.

Istovremeno, Miami Herald je objavio da SAD mogu izvesti udare po ciljevima na teritoriji republike u narednim danima.

Komentarišući ove navode, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da američka vojska ne planira napad na Venecuelu.

Šef Stejt departmenta Marko Rubio nazvao je informacije koje kruže u medijima – „lažnim“.