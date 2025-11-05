Slušaj vest

Teretni avion kompanije UPS srušio se u Luisvilu (Kentaki). Letelica se srušila nedaleko od aerodroma.

Ogmah posle udesa izbio je veliki požar, a snimci iz vazduha pokazuju da se širi plamen uz gust crni dim.

Policijska uprava metropolitanskog Luisvila saopštila je da više agencija reaguje na izveštaje o nesreći. Za sada nema izvešaja o nastradalima i povređenima.

"Ovo je aktivno mesto sa vatrom i ostacima letelice koja se srušila. Držite se podalje", navodi se u saopštenju policije Luisvila. Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FTA) objavila je saopštenje:

"Let 2976 kompanije UPS srušio se oko 17,15 časova po lokalnom vremenu u utorak, 4. novembra, nakon poletanja sa međunarodnog aerodroma Luisvil Muhamed Ali u Kentakiju. Avion Makdonel Daglas MD-11 je bio na putu ka međunarodnom aerodromu Danijel K. Inouje u Honoluluu".

FAA i NTSB će istražiti slučaj. NTSB će voditi istragu i pružiti sva ažuriranja.

