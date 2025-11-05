Slušaj vest

Ministar saobraćaja SAD Šon Dafi izjavio je u utorak da bi došlo do velikog haosa ako se nastavi blokada savezne vlade i da bi deo američkog vazdušnog prostora mogao biti zatvoren.

Govoreći u Vašingtonu, Dafi je rekao da mnogi američki kontrolori leta mogu da se nose sa nedostatkom jedne plate, što već i jesu, ali je naglasio: „Niko od nas ne može da se nosi sa nedostatkom dve plate“.

Okrivio je demokrate za obustavu rada vlade, dok oni, s druge strane, krive republikance i Trampovu administraciju.

Dafi veruje da će nastati „masovni haos“ ako vlada bude u blokadi još nedelju dana.

Moguće zatvaranje delova vazdušnog prostora

Upozorio je da će doći do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova i da bi vlasti mogle čak zatvoriti neke delove vazdušnog prostora jer nema dovoljno kontrolora leta.

Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Dafi je upozorio da će isključiti ceo sistem ako bezbednost letenja više ne bude mogla biti garantovana.

Blokada vlade traje već 35 dana zbog prepirki između demokrata i republikanaca oko budžeta.

Hiljade zaposlenih rade bez plate.

Mnoge federalne agencije funkcionišu samo delimično. Skoro 13.000 kontrolora leta i 50.000 zaposlenih u obezbeđenju u Upravi za bezbednost u transportu (TSA) i dalje rade bez plate.

Probleme zbog nedostatka radnika uglavnom imaju najveći aerodromi, gde letovi sve češće kasne.

Na glavnim aerodromima, 20 do 40 odsto kontrolora leta je odsutno zbog neplaćenih smena, prema podacima Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).

Od početka blokade, skoro polovina od 30 najprometnijih aerodroma u SAD je iskusila zagušenja. Slični poremećaji u radu aerodroma su 2019. godine okončali 35-dnevnu vladinu blokadu.