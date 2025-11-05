Slušaj vest

Zohran Mamdani (34) je pobedio na izborima za gradonačelnika Njujorka i biće prvi musliman na čelu najvećeg grada u SAD.

Ovaj demokratski socijalista, kako sam sebe naziva, bio je relativno nepoznat do pre samo nekoliko meseci, a pobedu je izvojevao obećanjima da će oporezovati milionere kako bi obezbedio novac za proširenje programa socijalne zaštite.

- U ovom trenutku političke tame, Njujork će biti svetlost - kazao je Mamdani u pobedničkom govoru pred pristalicama koji je trajao manje od pola sata.

BBC navodi da je Mamdani izneo planove koje ima za grad i izazvao američkog predsednika Donalda Trampa, rođenog Njujorčanina.

Mamdani se tokom govora uglavnom fokusirao na svoju viziju upravljanja Njujorkom, ali britanski medijski servis navodi da je bilo samo pitanje vremena kada će se pojaviti njegov najveći kritičar.

- Donalde Trampe, pošto znam da gledaš, imam ove reči za tebe: pojačaj zvuk. Da bi došao do bilo koga od nas, moraćeš da prođeš pored svih nas - kazao je Mamdani.

Gomila njegovih pristalica burno je to pozdravila, a takom govora čuli su se i povici "Mašala habibi", što na arapskom jeziku znači "Bog je tako hteo".

Dok je Mamdani govorio o njemu, Tramp je objavio post na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- ...I TAKO POČINJE! - glasila je kratka Trampova objava.

Mamdani je u govoru pomenuo mnoga obećanja koja je je ineo u predizbornoj kampanji i to kako planira da ih ispuni za ključne grupe glasača koje su mu pomogle da postigne ovaj uspeh.

Ponovio je obećanja o besplatnom prevozu autobusima, dečijoj zaštiti za sve Njujorčane i borbi protiv rastućih cena kirija kako bi stanovanje u tom gradu postalo pristupačnije.

Mamdani je obećao da će se zauzeti za sve stanovnike Njujorka, uključujući i one koji nisu glasali za njega, uključujući jevrejski narod koji je izložen antisemitizmu i imigrante.

On je pomenuo raznovrsne grupe glasača u Njujorku koje su mu pomogle da pobedi, a među njima i "jemenske vlasnike prodavnica vina“, "senagalske taksiste" i "uzbekistanske medicinske sestre".

- Prijatelji moji, mi smo srušili političku dinastiju - rekao je Mamdani okupljenima.

Tada je pomenuo i glavnog rivala Endrjua Kuoma, nekadašnjeg guvernera savezne države Njujork kojeg je Tramp u poslednjem trenutku podržao na izborima za gradonačelnika.

Tramp je tada zapretio da će ukinuti federalne finansije gradu u kojem je rođen ukoliko Mamdani, kandidat Demokratske partije kojeg je nazvao "komunistom", pobedi na izborima za prvog čoveka Njujorka.

- Želim Endrjuu Kuomu sve najbolje u privatnom životu - kazao je Mamdani o protikandidatu koji je pre nekoliko godina nije podignuta optužnica zbog seksualnog uznemiravanja zato što nije tužioci nisu mogli da dokažu to krivično delo.