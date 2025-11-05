TRAGEDIJA U LUIVILU U KENTAKIJU

Najmanje sedam ljudi je poginulo nakon što se avion kompanije UPS sinoć srušio prilikom poletanja sa međunarodnog aerodroma "Muhamed Ali" u Luivilu u Kentakiju.

To je objavio ABC njuz pozivajući se na lokalne vlasti.

Nakon pada letelice uzdigao se ogroman oblak dima u vazduh, zbog čega su vlasti pozvale stanovnike velikog dela obližnjeg područja da se sklone odatle.

- Najmanje 11 ljudi je povređeno, neki su sa veoma značajnim povredama - kazao je guverner Kentakija Endi Bešir.

On je dodao da veruje da će se broj žrtava povećati nakon ove "katastrofalne nesreće".

Snimljen je trenutak kada se avion, natovaren hiljadama galona goriva za let na dugoj relaciji do Havaja, srušio i pretvorio u veliku vatrenu loptu.

- Trenutno ne znamo šta se desilo sa posadom. Gledajući taj snimak, mislim da smo svi veoma, veoma zabrinuti za njih - rekao je Bešir tokom brifinga za novinare.

On je naveo da je prilikom pada aviona firma "Kentaki petroleum risajkling", čije je skladište bilo na obodu aerodroma, izgleda "prilično direktno pogođena", dok je druga firma "Grejd aj auto parts" takođe pogođena, a dva zaposlena iz nje se vode kao nestali.

U bolnicu je primljeno deset žrtava, od kojih je dvoje bilo u kritičnom stanju u centru za opekotine.

Državne škole u okrugu Džeferson biće danas zatvorene zbog naredbe stanovništvu o zadržavanju u skloništu koje je objavljena za šire područje Luivila.