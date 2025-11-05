Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,7 stepena Rihterove skale pogodio je Grčku u 08.16 sati, a osetio se i u Bugarskoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 12 kilometara zapadno od Ksantija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se dobro osetio u Kavali, a javljali su se i građani Plovdiva i drugih bugarskih gradova, ističući i da je kod njih "dobro zaljulalo".

"Mi smo na 5. spratu, dobro smo se drmali nekih 10 sekundi", "Baš se jako osetio kod nas", "Mi smo u Sofiji, osetilo se lagano podrhtavanje tla", svedočili su stanovnici brojnih gradova u Bugarskoj.

Grci kažu da su potres osetili i na ostrvu Tasos.

"Zaljulalo je u Limenariji", "Kavala, dobro je zaljuljalo",

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.